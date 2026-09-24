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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702531
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
горячая замена, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
345
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х9
Вес, кг.
19.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежную защиту вашей электроники благодаря своей высокоэффективной конструкции и множеству полезных функций. Эта модель с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает питание с чистой синусоидой, что позволяет гарантировать стабильное и качественное энергоснабжение, критически важное для чувствительных устройств. С весом 10,56 кг этот ИБП идеально вписывается в любые корпоративные и домашние IT-инфраструктуры благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower. Он способен поддерживать в рабочем состоянии оборудование суммарной активной мощностью до 900 Вт или полной мощностью 1000 В·А. Данная модель оснащена восемью розетками, обеспечивающими питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Ippon защищает технику от импульсных скачков напряжения, поглощая энергию до 345 Дж. Диапазон входного напряжения от 110 до 300 В гарантирует, что ваши устройства останутся в безопасности даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Этот источник бесперебойного питания способен поддерживать подключенную нагрузку в течение 3 минут при полном потреблении мощности, давая ценное время для корректного завершения работы или переключения на альтернативные источники питания. Компактный и мощный, ИБП Ippon станет надежным дополнением в арсенале средств защиты вашей электроники.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
горячая замена, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
345
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежную защиту вашей электроники благодаря своей высокоэффективной конструкции и множеству полезных функций. Эта модель с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает питание с чистой синусоидой, что позволяет гарантировать стабильное и качественное энергоснабжение, критически важное для чувствительных устройств. С весом 10,56 кг этот ИБП идеально вписывается в любые корпоративные и домашние IT-инфраструктуры благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower. Он способен поддерживать в рабочем состоянии оборудование суммарной активной мощностью до 900 Вт или полной мощностью 1000 В·А. Данная модель оснащена восемью розетками, обеспечивающими питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Ippon защищает технику от импульсных скачков напряжения, поглощая энергию до 345 Дж. Диапазон входного напряжения от 110 до 300 В гарантирует, что ваши устройства останутся в безопасности даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Этот источник бесперебойного питания способен поддерживать подключенную нагрузку в течение 3 минут при полном потреблении мощности, давая ценное время для корректного завершения работы или переключения на альтернативные источники питания. Компактный и мощный, ИБП Ippon станет надежным дополнением в арсенале средств защиты вашей электроники.
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Отзывы


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