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Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702752
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
синусоида
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х9
Вес, кг.
15

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие стабильную защиту от перебоев в электроснабжении. Модель с активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А выполнена в универсальном форм-факторе, который позволяет использовать устройство как в горизонтальной, так и в вертикальной установка (Rack/Tower). ИБП "Штиль" с двойным преобразованием (онлайн топологией) гарантирует выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает оптимальные условия для работы чувствительного оборудования. Данный источник бесперебойного питания поддерживает широкие входные напряжения от 175 В до 285 В, приспосабливаясь к различным условиям электросети. Эта модель оборудована шестью розетками типа С13, каждая из которых обеспечивает питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Используемые свинцово-кислотные батареи гарантируют длительное время автономной работы системы в случае отключения электроэнергии. С весом всего 15 кг, ИБП "Штиль" обеспечивает идеальное сочетание компактности и мощности, делая его подходящим решением для применения как в малых офисах, так и в домашних условиях. Этот ИБП с одной фазой входного и выходного напряжения рассчитан на эксплуатацию в условиях стандартной бытовой электросети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
синусоида
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие стабильную защиту от перебоев в электроснабжении. Модель с активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А выполнена в универсальном форм-факторе, который позволяет использовать устройство как в горизонтальной, так и в вертикальной установка (Rack/Tower). ИБП "Штиль" с двойным преобразованием (онлайн топологией) гарантирует выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает оптимальные условия для работы чувствительного оборудования. Данный источник бесперебойного питания поддерживает широкие входные напряжения от 175 В до 285 В, приспосабливаясь к различным условиям электросети. Эта модель оборудована шестью розетками типа С13, каждая из которых обеспечивает питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Используемые свинцово-кислотные батареи гарантируют длительное время автономной работы системы в случае отключения электроэнергии. С весом всего 15 кг, ИБП "Штиль" обеспечивает идеальное сочетание компактности и мощности, делая его подходящим решением для применения как в малых офисах, так и в домашних условиях. Этот ИБП с одной фазой входного и выходного напряжения рассчитан на эксплуатацию в условиях стандартной бытовой электросети.
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Доставка
Отзывы


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