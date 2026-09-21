Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL 900Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие стабильную защиту от перебоев в электроснабжении. Модель с активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А выполнена в универсальном форм-факторе, который позволяет использовать устройство как в горизонтальной, так и в вертикальной установка (Rack/Tower). ИБП "Штиль" с двойным преобразованием (онлайн топологией) гарантирует выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает оптимальные условия для работы чувствительного оборудования. Данный источник бесперебойного питания поддерживает широкие входные напряжения от 175 В до 285 В, приспосабливаясь к различным условиям электросети. Эта модель оборудована шестью розетками типа С13, каждая из которых обеспечивает питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Используемые свинцово-кислотные батареи гарантируют длительное время автономной работы системы в случае отключения электроэнергии. С весом всего 15 кг, ИБП "Штиль" обеспечивает идеальное сочетание компактности и мощности, делая его подходящим решением для применения как в малых офисах, так и в домашних условиях. Этот ИБП с одной фазой входного и выходного напряжения рассчитан на эксплуатацию в условиях стандартной бытовой электросети.
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