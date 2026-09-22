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Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower купить с доставкой в Москве
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Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower

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Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 1
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 2
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 3
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 4
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 5
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 6
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 7
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 8
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 9
Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 1
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 2
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 3
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 4
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 5
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 6
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 7
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 8
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 9
  • Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723809
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную и стабильную работу вашего оборудования благодаря использованию передовых технологий. Этот ИБП относится к типу онлайн с двойным преобразованием, что гарантирует чистую и постоянную синусоидальную волну на выходе, идеально подходящую для чувствительных приборов. Устройство обладает активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью в 1000 В·А. Это делает ИБП Powercom отличным выбором для защиты от перепадов напряжения и других сбоев в электросети. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя разместить ИБП как в серверном шкафу, так и в вертикальном положении. С одним входным и выходным фазами ИБП может работать при входном напряжении от 120 до 276 В, что значительно расширяет диапазон условий эксплуатации. В случае перебоев в электросети устройство переключается на батарею за впечатляющие 4 мс, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств. Восстановление питания при полной нагрузке занимает всего 1 минуту, что позволяет оперативно вернуть оборудование в рабочее состояние. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, известной своей надежностью и долговечностью. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что является стандартом для многих ИТ-систем. С весом в 17,5 кг, ИБП Powercom можно легко интегрировать в любую инженерную инфраструктуру, требующую надежного и долговечного решения для резервного питания.

Отзывы о товаре Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную и стабильную работу вашего оборудования благодаря использованию передовых технологий. Этот ИБП относится к типу онлайн с двойным преобразованием, что гарантирует чистую и постоянную синусоидальную волну на выходе, идеально подходящую для чувствительных приборов. Устройство обладает активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью в 1000 В·А. Это делает ИБП Powercom отличным выбором для защиты от перепадов напряжения и других сбоев в электросети. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя разместить ИБП как в серверном шкафу, так и в вертикальном положении. С одним входным и выходным фазами ИБП может работать при входном напряжении от 120 до 276 В, что значительно расширяет диапазон условий эксплуатации. В случае перебоев в электросети устройство переключается на батарею за впечатляющие 4 мс, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств. Восстановление питания при полной нагрузке занимает всего 1 минуту, что позволяет оперативно вернуть оборудование в рабочее состояние. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, известной своей надежностью и долговечностью. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что является стандартом для многих ИТ-систем. С весом в 17,5 кг, ИБП Powercom можно легко интегрировать в любую инженерную инфраструктуру, требующую надежного и долговечного решения для резервного питания.
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Доставка
Отзывы


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