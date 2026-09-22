Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower
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Характеристики
Описание товара Powercom Next, On-Line, 1000VA/1000W, Rack/Tower
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную и стабильную работу вашего оборудования благодаря использованию передовых технологий. Этот ИБП относится к типу онлайн с двойным преобразованием, что гарантирует чистую и постоянную синусоидальную волну на выходе, идеально подходящую для чувствительных приборов. Устройство обладает активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью в 1000 В·А. Это делает ИБП Powercom отличным выбором для защиты от перепадов напряжения и других сбоев в электросети. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя разместить ИБП как в серверном шкафу, так и в вертикальном положении. С одним входным и выходным фазами ИБП может работать при входном напряжении от 120 до 276 В, что значительно расширяет диапазон условий эксплуатации. В случае перебоев в электросети устройство переключается на батарею за впечатляющие 4 мс, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств. Восстановление питания при полной нагрузке занимает всего 1 минуту, что позволяет оперативно вернуть оборудование в рабочее состояние. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, известной своей надежностью и долговечностью. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что является стандартом для многих ИТ-систем. С весом в 17,5 кг, ИБП Powercom можно легко интегрировать в любую инженерную инфраструктуру, требующую надежного и долговечного решения для резервного питания.
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