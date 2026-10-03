ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MAC-1500 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев с электроэнергией. Модель с полной мощностью 1500 В·А и активной мощностью 1500 Вт обеспечивает стабильную работу важных систем даже в случае непредвиденных отключений электричества. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и предназначен для использования в однофазных сетях. Основные характеристики данного устройства включают в себя вес 16,4 кг и наличие шести розеток с питанием от батареи, что обеспечивает возможность подключения нескольких устройств одновременно. Кроме того, ИБП поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, предохраняя подключенное оборудование от скачков напряжения и электромагнитных импульсов с максимальной поглощаемой энергией в 320 Дж. Устройство работает по принципу двойного преобразования (онлайн), обеспечивая минимальное время переключения на батарею — всего 4 мс, что делает его идеальным для защиты чувствительных электронных устройств. При этом напряжение подается в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства типов загрузок. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный производитель ИБП, предоставляющий эффективную защиту и длительный срок службы своих изделий.
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