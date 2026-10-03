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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD

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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 380 руб. 
Начислим 717 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD
36 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х20
Вес, кг.
20.25

Описание товара ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надёжное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает весом 16,8 кг и обеспечивает активную мощность в 900 Вт, что делает её идеальной для широкого спектра применения, от домашних нужд до офисных серверных помещений. ИБП оснащён всем необходимым для защиты подключённого оборудования: поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно ценно для офисов и домашних сетей, требующих стабильного подключения. Устройство имеет 8 розеток, все из которых питаются от батареи, что позволяет подключать и защищать сразу несколько приборов одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от скачков напряжения. Линейно-интерактивный тип устройства с чистой синусоидальной формой выходного напряжения делает его совместимым с наиболее чувствительными устройствами, в том числе медицинским и серверным оборудованием. Мы предлагаем этот ИБП с форм-фактором Rack/Tower, который обеспечивает гибкость размещения как в стоечных, так и в напольных установках. Устройство поддерживает одну фазу и имеет время переключения на батарею всего 4 мс, что минимизирует риск отключения подключённых устройств в случае перебоя с питанием. ИБП Powercom гарантирует, что ваши устройства будут надёжно защищены и смогут продолжать работу без сбоев, даже при нестабильностях в электропитании.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надёжное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает весом 16,8 кг и обеспечивает активную мощность в 900 Вт, что делает её идеальной для широкого спектра применения, от домашних нужд до офисных серверных помещений. ИБП оснащён всем необходимым для защиты подключённого оборудования: поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно ценно для офисов и домашних сетей, требующих стабильного подключения. Устройство имеет 8 розеток, все из которых питаются от батареи, что позволяет подключать и защищать сразу несколько приборов одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от скачков напряжения. Линейно-интерактивный тип устройства с чистой синусоидальной формой выходного напряжения делает его совместимым с наиболее чувствительными устройствами, в том числе медицинским и серверным оборудованием. Мы предлагаем этот ИБП с форм-фактором Rack/Tower, который обеспечивает гибкость размещения как в стоечных, так и в напольных установках. Устройство поддерживает одну фазу и имеет время переключения на батарею всего 4 мс, что минимизирует риск отключения подключённых устройств в случае перебоя с питанием. ИБП Powercom гарантирует, что ваши устройства будут надёжно защищены и смогут продолжать работу без сбоев, даже при нестабильностях в электропитании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 36380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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