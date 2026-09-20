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ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD

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ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
8
  • ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD - фото 1
  • ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD - фото 2
  • ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD - фото 3
  • ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 300 руб. 
Начислим 1152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD
60 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Размеры в упаковке, см
73х55х21
Вес, кг.
28

Описание товара ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD

Линейно-интерактивные ИБП SPR LCD серии Smart King PRO+ обеспечивают синусоидальную форму выходного напряжения и универсальны по типу установки - могут быть расположены либо в стандартной серверной стойке, либо на полу. Модели этой серии предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого оборудования, критичного к форме питающего напряжения, от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных импульсов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Встроенный стабилизатор напряжения (AVR) поддерживает выходное напряжение в пределах нормы, не используя ресурс аккумуляторов при колебании напряжения электросети в широком диапазоне. Модели SPR LCD имеют большое количество выходных розеток и широкий выбор портов подключения – USB, RS-232, внутренний слот для установки SNMP-карты. Возможность использования SNMP-карты и поставляемое в комплекте программное обеспечение делают ИБП Smart King PRO+ привлекательными для защиты ответственного вычислительного и телекоммуникационного оборудования мощностью до 3000 ВА.

Отзывы о товаре ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Описание
Линейно-интерактивные ИБП SPR LCD серии Smart King PRO+ обеспечивают синусоидальную форму выходного напряжения и универсальны по типу установки - могут быть расположены либо в стандартной серверной стойке, либо на полу. Модели этой серии предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого оборудования, критичного к форме питающего напряжения, от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных импульсов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Встроенный стабилизатор напряжения (AVR) поддерживает выходное напряжение в пределах нормы, не используя ресурс аккумуляторов при колебании напряжения электросети в широком диапазоне. Модели SPR LCD имеют большое количество выходных розеток и широкий выбор портов подключения – USB, RS-232, внутренний слот для установки SNMP-карты. Возможность использования SNMP-карты и поставляемое в комплекте программное обеспечение делают ИБП Smart King PRO+ привлекательными для защиты ответственного вычислительного и телекоммуникационного оборудования мощностью до 3000 ВА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD - по цене 60300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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