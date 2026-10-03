ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W
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Характеристики
Описание товара ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электроснабжения ваших устройств. Эта модель обладает внушительным набором характеристик, разработанных для удовлетворения самых строгих требований. С весом 14,1 кг, данный ИБП обеспечивает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), устройство гарантирует непрерывную подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что критически важно для защиты высокочувствительного оборудования. ИБП оснащен четырьмя розетками для подключения различных устройств, а также предлагает защиту локальной сети, что помогает предотвратить сбои и повреждения в результате перепадов и всплесков напряжения. Устройство может работать при входном напряжении от 150 В до 290 В, что делает его универсальным выбором для использования в различных условиях электросети. При полной нагрузке время работы ИБП составляет 2 минуты, обеспечивая достаточный промежуток времени для корректного завершения работы ваших устройств или переключения на резервные системы. ИБП CyberPower выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисных и домашних условиях. В качестве источника питания батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, который предоставляет надежную и долговременную работу устройства. Бренд CyberPower уже давно ассоциируется с качеством и надежностью, и эта модель является отличным примером их стремления к совершенству в области обеспечения бесперебойного питания.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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