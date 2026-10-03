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ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W купить с доставкой в Москве
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ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W

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ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W - фото 1
ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W - фото 2
ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W - фото 1
  • ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W - фото 2
  • ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646031
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
мультифункциональный поворотный ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х29
Вес, кг.
26

Описание товара ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электроснабжения ваших устройств. Эта модель обладает внушительным набором характеристик, разработанных для удовлетворения самых строгих требований. С весом 14,1 кг, данный ИБП обеспечивает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), устройство гарантирует непрерывную подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что критически важно для защиты высокочувствительного оборудования. ИБП оснащен четырьмя розетками для подключения различных устройств, а также предлагает защиту локальной сети, что помогает предотвратить сбои и повреждения в результате перепадов и всплесков напряжения. Устройство может работать при входном напряжении от 150 В до 290 В, что делает его универсальным выбором для использования в различных условиях электросети. При полной нагрузке время работы ИБП составляет 2 минуты, обеспечивая достаточный промежуток времени для корректного завершения работы ваших устройств или переключения на резервные системы. ИБП CyberPower выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисных и домашних условиях. В качестве источника питания батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, который предоставляет надежную и долговременную работу устройства. Бренд CyberPower уже давно ассоциируется с качеством и надежностью, и эта модель является отличным примером их стремления к совершенству в области обеспечения бесперебойного питания.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Online CyberPower OLS2000E Tower 2000VA/1800W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
мультифункциональный поворотный ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
150
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электроснабжения ваших устройств. Эта модель обладает внушительным набором характеристик, разработанных для удовлетворения самых строгих требований. С весом 14,1 кг, данный ИБП обеспечивает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), устройство гарантирует непрерывную подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что критически важно для защиты высокочувствительного оборудования. ИБП оснащен четырьмя розетками для подключения различных устройств, а также предлагает защиту локальной сети, что помогает предотвратить сбои и повреждения в результате перепадов и всплесков напряжения. Устройство может работать при входном напряжении от 150 В до 290 В, что делает его универсальным выбором для использования в различных условиях электросети. При полной нагрузке время работы ИБП составляет 2 минуты, обеспечивая достаточный промежуток времени для корректного завершения работы ваших устройств или переключения на резервные системы. ИБП CyberPower выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисных и домашних условиях. В качестве источника питания батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, который предоставляет надежную и долговременную работу устройства. Бренд CyberPower уже давно ассоциируется с качеством и надежностью, и эта модель является отличным примером их стремления к совершенству в области обеспечения бесперебойного питания.


Теги товара: с чистой синусоидой
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