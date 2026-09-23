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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359)

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 390 руб. 
Начислим 2801 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359)
57 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
внешние аккумуляторные ячейки, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х49х28
Вес, кг.
17.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359)

Источник бесперебойного питания IPPON Innova RT II 1000 1000Вт 1000ВА черный 1398359 выполнен по технологии двойного преобразования с чистым синусоидальным сигналом на выходе (онлайн). ИБП защищает чувствительное электронное оборудование от наиболее распространенных проблем питания, включая отключение питания сети, проседания напряжения, скачки напряжения, снижение нагрузки, электрические помехи в сети питания, всплески напряжения, колебания частоты, переходные процессы при переключении и гармонические искажения. На передней панели ИБП размещён матричный ЖК-дисплей и кнопки управления, на котором отображается информация о режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов. Кнопки управления на передней панели позволяют пользователям выключить звуковое оповещение при неполадках питающего переменного напряжения или запустить тест последовательной самодиагностики ИБП. Подсветка дисплея автоматически гаснет через 10 минут бездействия.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
внешние аккумуляторные ячейки, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания IPPON Innova RT II 1000 1000Вт 1000ВА черный 1398359 выполнен по технологии двойного преобразования с чистым синусоидальным сигналом на выходе (онлайн). ИБП защищает чувствительное электронное оборудование от наиболее распространенных проблем питания, включая отключение питания сети, проседания напряжения, скачки напряжения, снижение нагрузки, электрические помехи в сети питания, всплески напряжения, колебания частоты, переходные процессы при переключении и гармонические искажения. На передней панели ИБП размещён матричный ЖК-дисплей и кнопки управления, на котором отображается информация о режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов. Кнопки управления на передней панели позволяют пользователям выключить звуковое оповещение при неполадках питающего переменного напряжения или запустить тест последовательной самодиагностики ИБП. Подсветка дисплея автоматически гаснет через 10 минут бездействия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359) - данный товар вы можете купить по цене 57390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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