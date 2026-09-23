Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359)
Источник бесперебойного питания IPPON Innova RT II 1000 1000Вт 1000ВА черный 1398359 выполнен по технологии двойного преобразования с чистым синусоидальным сигналом на выходе (онлайн). ИБП защищает чувствительное электронное оборудование от наиболее распространенных проблем питания, включая отключение питания сети, проседания напряжения, скачки напряжения, снижение нагрузки, электрические помехи в сети питания, всплески напряжения, колебания частоты, переходные процессы при переключении и гармонические искажения. На передней панели ИБП размещён матричный ЖК-дисплей и кнопки управления, на котором отображается информация о режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов. Кнопки управления на передней панели позволяют пользователям выключить звуковое оповещение при неполадках питающего переменного напряжения или запустить тест последовательной самодиагностики ИБП. Подсветка дисплея автоматически гаснет через 10 минут бездействия.
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Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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