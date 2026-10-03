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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) купить с доставкой в Москве
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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI)

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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 1
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 2
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 3
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 1
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 2
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 3
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646019
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Характеристики

Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х19
Вес, кг.
27

Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI)

Источники бесперебойного питания Systeme Electric представляют собой надежное решение для обеспечения стабильного электроснабжения критически важного оборудования. Этот ИБП, мощностью 1000 Вт (или 1000 В·А), обеспечивает активную защиту ваших устройств благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует непрерывное и чистое питание. Одной из ключевых особенностей этого устройства является чистая синусоидальная форма напряжения, что делает его идеальным для чувствительной электронной техники, включая серверы и телекоммуникационные системы. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет установить ИБП как в стойку, так и вертикально, что обеспечивает гибкость в организации рабочего пространства. ИБП оснащен восьмью розетками типа C13, что позволяет подключать разнообразное оборудование без необходимости в дополнительных переходниках или удлинителях. Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор обеспечивает работу системы при полной нагрузке до 4 минут, что позволяет сохранить данные и безопасно завершить работу в случае сбоя питания. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 160 до 280 В, что особенно важно при нестабильном электроснабжении; это защищает оборудование от потенциальных повреждений, вызванных перепадами напряжения. При весе всего 14,1 кг, Systeme Electric удобно транспортировать и устанавливать, что делает его отличным выбором для разнообразных офисных и домашних условий.

Отзывы о товаре ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI)




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Характеристики
Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Systeme Electric представляют собой надежное решение для обеспечения стабильного электроснабжения критически важного оборудования. Этот ИБП, мощностью 1000 Вт (или 1000 В·А), обеспечивает активную защиту ваших устройств благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует непрерывное и чистое питание. Одной из ключевых особенностей этого устройства является чистая синусоидальная форма напряжения, что делает его идеальным для чувствительной электронной техники, включая серверы и телекоммуникационные системы. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет установить ИБП как в стойку, так и вертикально, что обеспечивает гибкость в организации рабочего пространства. ИБП оснащен восьмью розетками типа C13, что позволяет подключать разнообразное оборудование без необходимости в дополнительных переходниках или удлинителях. Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор обеспечивает работу системы при полной нагрузке до 4 минут, что позволяет сохранить данные и безопасно завершить работу в случае сбоя питания. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 160 до 280 В, что особенно важно при нестабильном электроснабжении; это защищает оборудование от потенциальных повреждений, вызванных перепадами напряжения. При весе всего 14,1 кг, Systeme Electric удобно транспортировать и устанавливать, что делает его отличным выбором для разнообразных офисных и домашних условий.
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Доставка
Отзывы


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