ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев и сбоев в электросети. Модель с характеристиками весом в 25,5 кг обеспечивает активную мощность в 900 Вт и полную мощность 1000 В·А, что делает её оптимальной для использования в различных средах. Данный ИБП обладает линейно-интерактивной топологией, что позволяет эффективно и быстро реагировать на нестабильность напряжения с временем переключения на батарею всего в 4 мс. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают защиту подключенного оборудования, и общее количество розеток также составляет 8. ИБП CyberPower предлагает возможность работы при полной нагрузке до 6 минут, что позволяет пользователям безопасно завершить работу и сохранить данные в случае внезапного отключения электроэнергии. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение оборудования от скачков напряжения по этим линиям. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 810 Дж, устройство обеспечивает дополнительный уровень защиты от перенапряжений. Благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower, данный ИБП легко интегрируется в серверные стойки или может использоваться в вертикальном положении. Все это, в сочетании с поддержкой одной фазы, делает ИБП CyberPower идеальным выбором для защиты критически важного электрооборудования в офисах и малых предприятиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, с встроенным аккумулятором
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