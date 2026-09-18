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ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA

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ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - фото 2
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ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
6
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - фото 1
  • ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - фото 2
  • ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - фото 3
  • ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - фото 4
  • ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 740 руб. 
Начислим 1595 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294832
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Самовывоз в Москве
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ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA
84 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
43.3x8.8x38.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х52х29
Вес, кг.
30.2

Описание товара ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев и сбоев в электросети. Модель с характеристиками весом в 25,5 кг обеспечивает активную мощность в 900 Вт и полную мощность 1000 В·А, что делает её оптимальной для использования в различных средах. Данный ИБП обладает линейно-интерактивной топологией, что позволяет эффективно и быстро реагировать на нестабильность напряжения с временем переключения на батарею всего в 4 мс. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают защиту подключенного оборудования, и общее количество розеток также составляет 8. ИБП CyberPower предлагает возможность работы при полной нагрузке до 6 минут, что позволяет пользователям безопасно завершить работу и сохранить данные в случае внезапного отключения электроэнергии. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение оборудования от скачков напряжения по этим линиям. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 810 Дж, устройство обеспечивает дополнительный уровень защиты от перенапряжений. Благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower, данный ИБП легко интегрируется в серверные стойки или может использоваться в вертикальном положении. Все это, в сочетании с поддержкой одной фазы, делает ИБП CyberPower идеальным выбором для защиты критически важного электрооборудования в офисах и малых предприятиях.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
43.3x8.8x38.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев и сбоев в электросети. Модель с характеристиками весом в 25,5 кг обеспечивает активную мощность в 900 Вт и полную мощность 1000 В·А, что делает её оптимальной для использования в различных средах. Данный ИБП обладает линейно-интерактивной топологией, что позволяет эффективно и быстро реагировать на нестабильность напряжения с временем переключения на батарею всего в 4 мс. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают защиту подключенного оборудования, и общее количество розеток также составляет 8. ИБП CyberPower предлагает возможность работы при полной нагрузке до 6 минут, что позволяет пользователям безопасно завершить работу и сохранить данные в случае внезапного отключения электроэнергии. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение оборудования от скачков напряжения по этим линиям. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 810 Дж, устройство обеспечивает дополнительный уровень защиты от перенапряжений. Благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower, данный ИБП легко интегрируется в серверные стойки или может использоваться в вертикальном положении. Все это, в сочетании с поддержкой одной фазы, делает ИБП CyberPower идеальным выбором для защиты критически важного электрооборудования в офисах и малых предприятиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA - купить по цене 84740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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