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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I

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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55768
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Размеры в упаковке, см
60х37х33
Вес, кг.
30

Описание товара ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I

ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I. Выходная мощность - 2000ВА, 1300 Вт. Вес - 27.5 кг. Поддерживается холодный старт.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Описание
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I. Выходная мощность - 2000ВА, 1300 Вт. Вес - 27.5 кг. Поддерживается холодный старт.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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