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Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
3
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702693
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
176
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
190 х 485 х 705 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х49х19
Вес, кг.
66

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие защиту электрических приборов от перебоев в подаче электроэнергии. Модель, отличающаяся весом в 60 кг, обладает активной мощностью в 10000 Вт и полной мощностью в 10000 В·А, что позволяет ей поддерживать в рабочем состоянии даже самые требовательные к электроснабжению устройства. Этот ИБП оснащен клеммным блоком на 2 розетки, обеспечивая удобное подключение оборудования. Благодаря использованию технологии двойного преобразования и форме выходного напряжения в виде чистой синусоиды, устройство гарантирует стабильное электропитание с минимальными искажениями, что особенно важно для чувствительной техники. ИБП Импульс функционирует с трехфазной системой питания, обеспечивая широкий диапазон входных напряжений от 176 В до 288 В. Это позволяет использовать его в различных условиях эксплуатации, сохраняя при этом надежность и безопасность подключенного оборудования. Свинцово-кислотный аккумулятор, используемый в данном ИБП, гарантирует долговечность и стабильную работу устройства. Форм-фактор Tower обеспечивает удобное размещение в серверных и других помещениях с ограниченным пространством. ИБП Импульс — идеальное решение для организаций и частных лиц, которым необходимо надежное электроснабжение в условиях нестабильного напряжения.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
176
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
190 х 485 х 705 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие защиту электрических приборов от перебоев в подаче электроэнергии. Модель, отличающаяся весом в 60 кг, обладает активной мощностью в 10000 Вт и полной мощностью в 10000 В·А, что позволяет ей поддерживать в рабочем состоянии даже самые требовательные к электроснабжению устройства. Этот ИБП оснащен клеммным блоком на 2 розетки, обеспечивая удобное подключение оборудования. Благодаря использованию технологии двойного преобразования и форме выходного напряжения в виде чистой синусоиды, устройство гарантирует стабильное электропитание с минимальными искажениями, что особенно важно для чувствительной техники. ИБП Импульс функционирует с трехфазной системой питания, обеспечивая широкий диапазон входных напряжений от 176 В до 288 В. Это позволяет использовать его в различных условиях эксплуатации, сохраняя при этом надежность и безопасность подключенного оборудования. Свинцово-кислотный аккумулятор, используемый в данном ИБП, гарантирует долговечность и стабильную работу устройства. Форм-фактор Tower обеспечивает удобное размещение в серверных и других помещениях с ограниченным пространством. ИБП Импульс — идеальное решение для организаций и частных лиц, которым необходимо надежное электроснабжение в условиях нестабильного напряжения.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Доставка
Отзывы


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