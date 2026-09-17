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ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X купить с доставкой в Москве
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ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X

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ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 1
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 2
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 3
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 4
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 5
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 6
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 7
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 8
ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
8
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 1
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 2
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 3
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 4
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 5
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 6
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 7
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 8
  • ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55784
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
8
Мин. входное напряжение, В
230
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432x89x490 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х61х24
Вес, кг.
28

Описание товара ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X

ИБП APC Smart-UPS X SMX1000I представляет собой надежный линейно-интерактивный аппарат для защиты бытовой и компьютерной техники от сбоев в электросети. Его особенность в автоматическом определении подключения комплекта батарей, что позволяет ему оперативно рассчитать время работы. Устройство рассчитано на нагрузку 1000 ВА, что соответствует 800 Вт. В оперативном режиме работы эта модель ИБП отличается высокой эффективностью. Конструкция APC Smart-UPS X SMX1000I предусматривает наличие восьми разъемов IEC 320 C13 для подключения компьютерного оборудования. Он также содержит интерфейсы RS-232, USB. На переключение на батареи аппарат тратит 4 миллисекунды. Он обладает защитой от короткого замыкания, перегрузки, от высоковольтных импульсов, защитой телефонной линии, обеспечивает фильтрацию входного напряжения. Устройство с поддержкой холодного старта содержит LCD-табло, на которое выводится актуальная информация о состоянии ИБП.

Отзывы о товаре ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
8
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
230
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432x89x490 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП APC Smart-UPS X SMX1000I представляет собой надежный линейно-интерактивный аппарат для защиты бытовой и компьютерной техники от сбоев в электросети. Его особенность в автоматическом определении подключения комплекта батарей, что позволяет ему оперативно рассчитать время работы. Устройство рассчитано на нагрузку 1000 ВА, что соответствует 800 Вт. В оперативном режиме работы эта модель ИБП отличается высокой эффективностью. Конструкция APC Smart-UPS X SMX1000I предусматривает наличие восьми разъемов IEC 320 C13 для подключения компьютерного оборудования. Он также содержит интерфейсы RS-232, USB. На переключение на батареи аппарат тратит 4 миллисекунды. Он обладает защитой от короткого замыкания, перегрузки, от высоковольтных импульсов, защитой телефонной линии, обеспечивает фильтрацию входного напряжения. Устройство с поддержкой холодного старта содержит LCD-табло, на которое выводится актуальная информация о состоянии ИБП.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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