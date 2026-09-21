Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702720
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
310
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
483x133x530 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х48х9
Вес, кг.
17.5
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый
Онлайн ИБП SR1110L предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания в случае пропадания сетевого напряжения однофазной нагрузки суммарной мощностью 10 кВА /8 кВт, например: серверного оборудования и дата-центров; телеком оборудования и систем связи; медицинского диагностического оборудования; конвейерной и станочной техники; систем безопасности, видеонаблюдения и сигнализации. Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SR1110L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 125 200 руб.31300 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS1500ERT2U
-
В наличииЦена 143 910 руб.35978 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U
-
В наличииЦена 163 490 руб.40873 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА ч...
-
В наличииЦена 177 610 руб.44403 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2U
-
В наличииЦена 180 480 руб.45120 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 6000ВА/5400Вт RACK
-
В наличииЦена 210 760 руб.52690 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U
-
В наличииЦена 230 000 руб.57500 руб. в СплитИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
-
В наличииЦена 272 330 руб.68083 руб. в СплитИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W
-
В наличииЦена 340 300 руб.85075 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR3000ERTXL2U
-
В наличииЦена 358 010 руб.89503 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA
-
В наличииЦена 433 950 руб.108488 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
-
В наличииЦена 441 350 руб.110338 руб. в СплитИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
310
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
483x133x530 мм
Страна производитель
Китай
Онлайн ИБП SR1110L предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания в случае пропадания сетевого напряжения однофазной нагрузки суммарной мощностью 10 кВА /8 кВт, например: серверного оборудования и дата-центров; телеком оборудования и систем связи; медицинского диагностического оборудования; конвейерной и станочной техники; систем безопасности, видеонаблюдения и сигнализации. Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SR1110L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый