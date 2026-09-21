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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702426
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
48х43х9
Вес, кг.
28.64

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный

Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Описание
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC 900Вт 1500ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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