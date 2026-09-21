Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Связь Инжиниринг" — это надежное решение для обеспечения стабильной работы ваших устройств в условиях нестабильного электроснабжения. Этот ИБП отличается высокой эффективностью и производительностью, предоставляя полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 6000 Вт. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 120 В до 276 В, что делает его универсальным для различной инфраструктуры. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), ИБП обеспечивает защиту от колебаний напряжения, гарантируюя бесперебойность работы подключенных устройств. Форм-фактор Rack/Tower позволяет использовать ИБП как в серверных стойках, так и вне их, обеспечивая гибкость при установке и эксплуатации. Устройство весит 14 кг, что облегчает его транспортировку и монтаж. Китайская сборка гарантирует качество и надежность продукции, а свинцово-кислотная батарея обеспечивает долгий срок службы при правильной эксплуатации. ИБП оснащен клеммным блоком для подключения, что упрощает интеграцию в существующую систему электропитания. При этом нагрузка поддерживается в однофазной системе с модифицированной синусоидой, обеспечивающей надежную защиту подключенных устройств. Этот ИБП станет отличным выбором для обеспечения безопасности и сохранности ваших данных и оборудования.
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