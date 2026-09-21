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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип розеток
Клеммный блок
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702705
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х44х9
Вес, кг.
14

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Связь Инжиниринг" — это надежное решение для обеспечения стабильной работы ваших устройств в условиях нестабильного электроснабжения. Этот ИБП отличается высокой эффективностью и производительностью, предоставляя полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 6000 Вт. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 120 В до 276 В, что делает его универсальным для различной инфраструктуры. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), ИБП обеспечивает защиту от колебаний напряжения, гарантируюя бесперебойность работы подключенных устройств. Форм-фактор Rack/Tower позволяет использовать ИБП как в серверных стойках, так и вне их, обеспечивая гибкость при установке и эксплуатации. Устройство весит 14 кг, что облегчает его транспортировку и монтаж. Китайская сборка гарантирует качество и надежность продукции, а свинцово-кислотная батарея обеспечивает долгий срок службы при правильной эксплуатации. ИБП оснащен клеммным блоком для подключения, что упрощает интеграцию в существующую систему электропитания. При этом нагрузка поддерживается в однофазной системе с модифицированной синусоидой, обеспечивающей надежную защиту подключенных устройств. Этот ИБП станет отличным выбором для обеспечения безопасности и сохранности ваших данных и оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-11/2U 6000Вт 6000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
Клеммный блок
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Связь Инжиниринг" — это надежное решение для обеспечения стабильной работы ваших устройств в условиях нестабильного электроснабжения. Этот ИБП отличается высокой эффективностью и производительностью, предоставляя полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 6000 Вт. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 120 В до 276 В, что делает его универсальным для различной инфраструктуры. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), ИБП обеспечивает защиту от колебаний напряжения, гарантируюя бесперебойность работы подключенных устройств. Форм-фактор Rack/Tower позволяет использовать ИБП как в серверных стойках, так и вне их, обеспечивая гибкость при установке и эксплуатации. Устройство весит 14 кг, что облегчает его транспортировку и монтаж. Китайская сборка гарантирует качество и надежность продукции, а свинцово-кислотная батарея обеспечивает долгий срок службы при правильной эксплуатации. ИБП оснащен клеммным блоком для подключения, что упрощает интеграцию в существующую систему электропитания. При этом нагрузка поддерживается в однофазной системе с модифицированной синусоидой, обеспечивающей надежную защиту подключенных устройств. Этот ИБП станет отличным выбором для обеспечения безопасности и сохранности ваших данных и оборудования.
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Отзывы


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