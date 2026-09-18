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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 910 руб. 
Начислим 2672 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257016
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U
143 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х25
Вес, кг.
27.7

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower являются надежными решениями для защиты ваших критически важных устройств от проблем с электропитанием. Этот многофункциональный ИБП весом 21,2 кг оснащен всеми необходимыми функциями для обеспечения стабильной и безопасной работы вашей техники. CyberPower разработан с учетом современных требований к защите IT-оборудования, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что значительно снижает риск потери данных и повреждения оборудования из-за скачков напряжения или других электрических аномалий. Устройство обладает широкой функциональностью и включает в себя 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько приборов к резервному источнику питания. ИБП обеспечивает активную мощность до 1800 Вт и полную мощность до 2000 В·А, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в офисах. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 440 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжения. CyberPower выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно разместить его в серверной стойке или использовать в вертикальном положении. Благодаря использованию топологии с двойным преобразованием (онлайн) и чистой синусоиды на выходе, ИБП гарантирует высочайший уровень качества выходного напряжения, что особенно важно для чувствительного электрооборудования и серверов. Устройство поддерживает работу на одной фазе и при полной нагрузке может функционировать до 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на другой источник питания. Выбирая CyberPower, вы получаете надежную защиту и уверенность в стабильной работе вашей техники, минимизируя риск простоев и потери данных.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower являются надежными решениями для защиты ваших критически важных устройств от проблем с электропитанием. Этот многофункциональный ИБП весом 21,2 кг оснащен всеми необходимыми функциями для обеспечения стабильной и безопасной работы вашей техники. CyberPower разработан с учетом современных требований к защите IT-оборудования, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что значительно снижает риск потери данных и повреждения оборудования из-за скачков напряжения или других электрических аномалий. Устройство обладает широкой функциональностью и включает в себя 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько приборов к резервному источнику питания. ИБП обеспечивает активную мощность до 1800 Вт и полную мощность до 2000 В·А, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в офисах. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 440 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжения. CyberPower выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно разместить его в серверной стойке или использовать в вертикальном положении. Благодаря использованию топологии с двойным преобразованием (онлайн) и чистой синусоиды на выходе, ИБП гарантирует высочайший уровень качества выходного напряжения, что особенно важно для чувствительного электрооборудования и серверов. Устройство поддерживает работу на одной фазе и при полной нагрузке может функционировать до 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на другой источник питания. Выбирая CyberPower, вы получаете надежную защиту и уверенность в стабильной работе вашей техники, минимизируя риск простоев и потери данных.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
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Купить Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U - по цене 143910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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