Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower являются надежными решениями для защиты ваших критически важных устройств от проблем с электропитанием. Этот многофункциональный ИБП весом 21,2 кг оснащен всеми необходимыми функциями для обеспечения стабильной и безопасной работы вашей техники. CyberPower разработан с учетом современных требований к защите IT-оборудования, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что значительно снижает риск потери данных и повреждения оборудования из-за скачков напряжения или других электрических аномалий. Устройство обладает широкой функциональностью и включает в себя 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько приборов к резервному источнику питания. ИБП обеспечивает активную мощность до 1800 Вт и полную мощность до 2000 В·А, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в офисах. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 440 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжения. CyberPower выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно разместить его в серверной стойке или использовать в вертикальном положении. Благодаря использованию топологии с двойным преобразованием (онлайн) и чистой синусоиды на выходе, ИБП гарантирует высочайший уровень качества выходного напряжения, что особенно важно для чувствительного электрооборудования и серверов. Устройство поддерживает работу на одной фазе и при полной нагрузке может функционировать до 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на другой источник питания. Выбирая CyberPower, вы получаете надежную защиту и уверенность в стабильной работе вашей техники, минимизируя риск простоев и потери данных.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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