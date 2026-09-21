Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда «Штиль» представляют собой надёжное решение для обеспечения стабильной работы вашей электронной техники. Эта модель, отличающаяся современным дизайном в форм-факторе Tower, обладает активной мощностью 5400 Вт и полной мощностью 6000 В·А, что делает её идеальной для использования как в домашних, так и в коммерческих условиях. ИБП от «Штиль» поддерживает технологию двойного преобразования (онлайн-топология), что обеспечивает максимальную защиту вашего оборудования от колебаний напряжения. Устройство функционирует с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. Рабочие параметры устройства включают в себя возможность корректной работы при входном напряжении в диапазоне от 90 до 310 В, что делает его подходящим для использования в различных условиях сети. Тип батареи — свинцово-кислотный, обеспечивающий надёжность и долговечность работы. При полной нагрузке источника бесперебойного питания вы можете рассчитывать на 5 минут автономной работы, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство весит 65 кг, что свидетельствует о его прочной конструкции и надёжности. ИБП бренда «Штиль» — это выбор для тех, кто ценит качество и заботится о безопасности своей техники.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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