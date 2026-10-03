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ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт

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ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт - фото 1
ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт - фото 2
ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
с двойным преобразованием
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
1
  • ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт - фото 1
  • ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт - фото 2
  • ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646061
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Характеристики

Бренд
CyberElectro
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Топология
с двойным преобразованием
Особенности
интеллектуальное управление зарядом батареи, разъем аварийного отключения, совместимость работы с генератором
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Тип формы напряжения
синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
0 мс
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Мин. входное напряжение, В
220 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
445
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х57х35
Вес, кг.
63.7

Описание товара ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт

ИБП серии Эксперт выполненный по технологии двойного преобразования энергии для обеспечения максимального уровня защиты ответственного оборудования в серверной комнате, центре обработки данных, на отраслевых и производственных объектах, для защиты АСУ ТП комплекса, питания инженерной инфраструктуры и т. п. Модели совместимы с генератором, что позволяет их легко встроить в проектируемую инфраструктуру системы гарантированного питания.

Отзывы о товаре ИБП CyberElectro ЭКСПЕРТ-10000 Онлайн 10000ВА/8000Вт




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Характеристики
Бренд
CyberElectro
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Топология
с двойным преобразованием
Особенности
интеллектуальное управление зарядом батареи, разъем аварийного отключения, совместимость работы с генератором
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Тип формы напряжения
синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
0 мс
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Мин. входное напряжение, В
220 В
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
445
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП серии Эксперт выполненный по технологии двойного преобразования энергии для обеспечения максимального уровня защиты ответственного оборудования в серверной комнате, центре обработки данных, на отраслевых и производственных объектах, для защиты АСУ ТП комплекса, питания инженерной инфраструктуры и т. п. Модели совместимы с генератором, что позволяет их легко встроить в проектируемую инфраструктуру системы гарантированного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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