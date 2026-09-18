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Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U

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Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 4
Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 5
Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 5
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257011
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
аварийное отключение питания (EPO)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1780
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
21.7

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надёжное решение для защиты ваших устройств от потери данных и сбоев в работе при перебоях с электропитанием. Данная модель обладает внушительным набором характеристик, что делает её идеальным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных систем. ИБП CyberPower, с брендом, уже завоевавшим доверие пользователей, предлагает исключительную защиту благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн). Это гарантирует стабильную и непрерывную подачу энергии с высокой степенью качества в виде чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для чувствительного оборудования. С массой в 18 кг, устройство отличается прочным и устойчивым форм-фактором Rack/Tower, который позволяет интегрировать ИБП как в стандартную серверную стойку, так и использовать отдельно в вертикальном положении. ИБП обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что защищает подключённые устройства от перенапряжений и скачков напряжения через эти системы. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет впечатляющие 1780 Дж, демонстрируя способность устройства справляться с внезапными всплесками напряжения. С обобщённой мощностью 1000 В·А и активной мощностью 900 Вт, данная модель поддерживает бесперебойное питание для целого ряда устройств. Она оснащена 8 розетками с питанием от батареи, что обеспечивает подключение нескольких устройств одновременно. ИБП CyberPower способен выдерживать нагрузку при полной мощности в течение 3 минут, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения операций и сохранения данных. Это надёжное и эффективное решение для сохранения стабильной работы ваших систем при любых обстоятельствах.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
аварийное отключение питания (EPO)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1780
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надёжное решение для защиты ваших устройств от потери данных и сбоев в работе при перебоях с электропитанием. Данная модель обладает внушительным набором характеристик, что делает её идеальным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных систем. ИБП CyberPower, с брендом, уже завоевавшим доверие пользователей, предлагает исключительную защиту благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн). Это гарантирует стабильную и непрерывную подачу энергии с высокой степенью качества в виде чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для чувствительного оборудования. С массой в 18 кг, устройство отличается прочным и устойчивым форм-фактором Rack/Tower, который позволяет интегрировать ИБП как в стандартную серверную стойку, так и использовать отдельно в вертикальном положении. ИБП обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что защищает подключённые устройства от перенапряжений и скачков напряжения через эти системы. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет впечатляющие 1780 Дж, демонстрируя способность устройства справляться с внезапными всплесками напряжения. С обобщённой мощностью 1000 В·А и активной мощностью 900 Вт, данная модель поддерживает бесперебойное питание для целого ряда устройств. Она оснащена 8 розетками с питанием от батареи, что обеспечивает подключение нескольких устройств одновременно. ИБП CyberPower способен выдерживать нагрузку при полной мощности в течение 3 минут, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения операций и сохранения данных. Это надёжное и эффективное решение для сохранения стабильной работы ваших систем при любых обстоятельствах.
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Отзывы


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