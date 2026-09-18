Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL1000ERTXL2U
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надёжное решение для защиты ваших устройств от потери данных и сбоев в работе при перебоях с электропитанием. Данная модель обладает внушительным набором характеристик, что делает её идеальным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных систем. ИБП CyberPower, с брендом, уже завоевавшим доверие пользователей, предлагает исключительную защиту благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн). Это гарантирует стабильную и непрерывную подачу энергии с высокой степенью качества в виде чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для чувствительного оборудования. С массой в 18 кг, устройство отличается прочным и устойчивым форм-фактором Rack/Tower, который позволяет интегрировать ИБП как в стандартную серверную стойку, так и использовать отдельно в вертикальном положении. ИБП обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что защищает подключённые устройства от перенапряжений и скачков напряжения через эти системы. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет впечатляющие 1780 Дж, демонстрируя способность устройства справляться с внезапными всплесками напряжения. С обобщённой мощностью 1000 В·А и активной мощностью 900 Вт, данная модель поддерживает бесперебойное питание для целого ряда устройств. Она оснащена 8 розетками с питанием от батареи, что обеспечивает подключение нескольких устройств одновременно. ИБП CyberPower способен выдерживать нагрузку при полной мощности в течение 3 минут, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения операций и сохранения данных. Это надёжное и эффективное решение для сохранения стабильной работы ваших систем при любых обстоятельствах.
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