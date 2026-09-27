Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL
Источник бесперебойного питания CyberPower — это надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность в 1980 Вт и полную мощность в 2200 В·А, что делает его идеальным выбором для различных применений. Основные характеристики устройства включают в себя защиту локальной сети, что позволяет предотвратить повреждение оборудования из-за перепадов и скачков напряжения. CyberPower оснащен девятью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают бесперебойную работу подключенных устройств в критические моменты. Максимально поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что позволяет эффективно справляться с импульсными перенапряжениями. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обладает одной фазой подключения. Он использует технологию модифицированной синусоиды для формирования выходного напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает мгновенное реагирование на отключение сетевого питания. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить работу устройств в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы компьютеров и серверов. С весом в 25,5 кг, он достаточно компактен для простого размещения в офисе или дома, предоставляя мощную защиту для вашего оборудования. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, предоставляя своим пользователям уверенность в постоянной защите электроники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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