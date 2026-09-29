Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 25,1 кг обладает активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для офисного или домашнего использования. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, обеспечивая защиту всех ваших важных устройств. Время переключения на питание от батареи составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на неполадки в сети. ИБП также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение оборудования от скачков напряжения. CyberPower предлагает отличные показатели максимальной поглощаемой энергии импульса в 405 Дж, что гарантирует надежную защиту от энергетических ударов и перепадов напряжения. Максимальное входное напряжение устройства составляет 286 В, что позволяет использовать его в различных условиях сети. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное резервное питание, а форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в помещении. CyberPower — это бренд, который ассоциируется с надежностью и качественной защитой для вашей техники, обеспечивая бесперебойную работу и защиту от неожиданностей электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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