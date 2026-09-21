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Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи

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Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702689
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x86x430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х9
Вес, кг.
18

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи

Источники бесперебойного питания (ИБП) под брендом "Импульс" представляют собой надёжное решение для обеспечения стабильного энергоснабжения в условиях нестабильности электросети. Этот ИБП мощностью 10000 В·А (ватт-ампер) и активной мощностью 10000 Вт гарантирует высокую производительность и защиту подключенных устройств благодаря использованию передовой топологии с двойным преобразованием, также известной как онлайн-режим. Это означает, что входное напряжение проходит через преобразование из переменного в постоянное и обратно в переменное, что обеспечивает постоянное чистое синусоидальное напряжение на выходе, независящее от качества входного сигнала. Благодаря форм-фактору Rack этот ИБП легко интегрируется в стойку серверного оборудования, что делает его идеальным выбором для использования в центрах обработки данных, офисах и других средах, где требуется компактное и эффективное распределение электроэнергии. Вес устройства составляет 20,5 кг, что обеспечивает достаточную мобильность при необходимости его перемещения или установки в новых условиях. ИБП "Импульс" способен стабильно работать с входным напряжением в диапазоне от 110 В до 288 В, что обеспечивает гибкость в условиях различных электросетей. Кроме того, устройство оснащено двумя розетками типа С13, что позволяет подключать к нему одновременно несколько устройств. Для обеспечения длительной автономной работы ИБП использует свинцово-кислотный тип батареи, который известен своей надежностью и долговечностью. Всё это делает ИБП "Импульс" превосходным решением для защиты критически важного оборудования от перебоев в питании, сводя к минимуму риски простоев и позволяя сосредоточиться на основных бизнес-процессах.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x86x430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) под брендом "Импульс" представляют собой надёжное решение для обеспечения стабильного энергоснабжения в условиях нестабильности электросети. Этот ИБП мощностью 10000 В·А (ватт-ампер) и активной мощностью 10000 Вт гарантирует высокую производительность и защиту подключенных устройств благодаря использованию передовой топологии с двойным преобразованием, также известной как онлайн-режим. Это означает, что входное напряжение проходит через преобразование из переменного в постоянное и обратно в переменное, что обеспечивает постоянное чистое синусоидальное напряжение на выходе, независящее от качества входного сигнала. Благодаря форм-фактору Rack этот ИБП легко интегрируется в стойку серверного оборудования, что делает его идеальным выбором для использования в центрах обработки данных, офисах и других средах, где требуется компактное и эффективное распределение электроэнергии. Вес устройства составляет 20,5 кг, что обеспечивает достаточную мобильность при необходимости его перемещения или установки в новых условиях. ИБП "Импульс" способен стабильно работать с входным напряжением в диапазоне от 110 В до 288 В, что обеспечивает гибкость в условиях различных электросетей. Кроме того, устройство оснащено двумя розетками типа С13, что позволяет подключать к нему одновременно несколько устройств. Для обеспечения длительной автономной работы ИБП использует свинцово-кислотный тип батареи, который известен своей надежностью и долговечностью. Всё это делает ИБП "Импульс" превосходным решением для защиты критически важного оборудования от перебоев в питании, сводя к минимуму риски простоев и позволяя сосредоточиться на основных бизнес-процессах.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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