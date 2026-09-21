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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702674
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х9
Вес, кг.
28.1

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион – это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель сочетает в себе инновационные технологии и высокие характеристики, обеспечивая стабильность и безопасность работы оборудования в любых условиях. Основные технические характеристики включают в себя активную мощность 2100 Вт и полную мощность 3000 В·А, что позволяет эффективно подпитывать даже самые требовательные устройства. Поддержка чистой синусоидальной формы напряжения обеспечивает стабильное и качественное питание, что особенно важно для чувствительной электроники. ИБП Бастион оснащен двумя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу подключенного оборудования. Дополнительно предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что минимизирует риск повреждений от внешних воздействий. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в инфраструктуру вашего офиса или дома, а его линейно-интерактивная топология гарантирует оптимальное использование энергии. ИБП работает в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 145 В до 280 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильного электроснабжения. С весом 28,1 кг, эта модель предлагает сочетание прочности и универсальной функциональности, что делает ее идеальным выбором для обеспечения непрерывной работы сетей и устройств. Бастион – это символ надежности и эффективности в мире систем бесперебойного питания.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион – это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель сочетает в себе инновационные технологии и высокие характеристики, обеспечивая стабильность и безопасность работы оборудования в любых условиях. Основные технические характеристики включают в себя активную мощность 2100 Вт и полную мощность 3000 В·А, что позволяет эффективно подпитывать даже самые требовательные устройства. Поддержка чистой синусоидальной формы напряжения обеспечивает стабильное и качественное питание, что особенно важно для чувствительной электроники. ИБП Бастион оснащен двумя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу подключенного оборудования. Дополнительно предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что минимизирует риск повреждений от внешних воздействий. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в инфраструктуру вашего офиса или дома, а его линейно-интерактивная топология гарантирует оптимальное использование энергии. ИБП работает в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 145 В до 280 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильного электроснабжения. С весом 28,1 кг, эта модель предлагает сочетание прочности и универсальной функциональности, что делает ее идеальным выбором для обеспечения непрерывной работы сетей и устройств. Бастион – это символ надежности и эффективности в мире систем бесперебойного питания.
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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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