Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 2100Вт 3000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион – это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель сочетает в себе инновационные технологии и высокие характеристики, обеспечивая стабильность и безопасность работы оборудования в любых условиях. Основные технические характеристики включают в себя активную мощность 2100 Вт и полную мощность 3000 В·А, что позволяет эффективно подпитывать даже самые требовательные устройства. Поддержка чистой синусоидальной формы напряжения обеспечивает стабильное и качественное питание, что особенно важно для чувствительной электроники. ИБП Бастион оснащен двумя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу подключенного оборудования. Дополнительно предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что минимизирует риск повреждений от внешних воздействий. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в инфраструктуру вашего офиса или дома, а его линейно-интерактивная топология гарантирует оптимальное использование энергии. ИБП работает в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 145 В до 280 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильного электроснабжения. С весом 28,1 кг, эта модель предлагает сочетание прочности и универсальной функциональности, что делает ее идеальным выбором для обеспечения непрерывной работы сетей и устройств. Бастион – это символ надежности и эффективности в мире систем бесперебойного питания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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