ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01)
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Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашей техники. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, делающих её идеальным выбором для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. ИБП имеет вес 26,2 кг и обеспечивает активную мощность до 3000 Вт. Одним из ключевых преимуществ является наличие защиты локальной сети, что дополнительно повышает уровень безопасности подключенного оборудования. Модель способна поглощать импульсные выбросы энергии до 814 Дж, что делает её эффективной при защите от скачков напряжения. С общей полной мощностью 3000 В·А устройство предлагает восемь розеток для подключения различной техники. Тип формы напряжения — чистая синусоида, обеспечивающая стабильное и высококачественное электропитание, что особенно важно для критически значимых и чувствительных к качеству напряжения устройств. ИБП "Связь Инжиниринг" выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower и поддерживает работу в режиме двойного преобразования (Онлайн), что гарантирует постоянную и надежную защиту от перебоев питания. Он рассчитан на однофазное подключение и имеет минимальное входное напряжение 110 В. Устройство обеспечивает быстрое переключение на батарею всего за 6 мс, а при полной нагрузке оно способно работать в автономном режиме до 3 минут, что даёт достаточное время для безопасного завершения работы или активации дополнительных источников питания. Выберите ИБП от "Связь Инжиниринг" для обеспечения непрерывной работы и надежной защиты вашего оборудования от перебоев и помех в электросети.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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