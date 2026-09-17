ИБП APC SMX750I Smart-UPS X
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Характеристики
Описание товара ИБП APC SMX750I Smart-UPS X
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC обеспечивают надежную защиту и стабильное питание ваших устройств, гарантируя их бесперебойную работу даже при перебоях в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП от бренда APC выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в офисе или домашней обстановке. Устройство поддерживает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 750 В·А, обеспечивая надежное питание для ваших электронных приборов. Благодаря чистой синусоиде на выходе, ИБП подходит даже для чувствительной электроники, такой как серверы и аудиоаппаратура. Минимальное входное напряжение составляет 151 В, а максимальное 302 В, что позволяет выдерживать широкий диапазон нестабильности в электросети. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает мгновенный переход на резервное питание без прерываний в работе подключенных устройств. В случае полной нагрузки ИБП способен работать в автономном режиме до 14 минут. APC использует проверенные и надежные свинцово-кислотные батареи, которые гарантируют долговечность и эффективность работы устройства. ИБП оснащен восемью розетками типа С13, что достаточно для подключения нескольких устройств одновременно. Этот источник бесперебойного питания идеально подходит для офисов и домашних условий, где необходима защита оборудования от перепадов напряжения и кратковременного отключения электроэнергии. Выберите ИБП APC для уверенности в безопасности и стабильности ваших электронных устройств.
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