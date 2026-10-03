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ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный

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ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 2
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 3
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 4
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 5
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 6
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 7
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 8
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 9
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 10
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 11
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 12
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 13
ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 5
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 6
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 7
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 8
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 9
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 10
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 11
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 12
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 13
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 290 руб. 
Начислим 4735 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный
80 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
25

Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные устройства, разработанные для обеспечения стабильного электропитания ваших электронных устройств. Этот конкретный модельный ряд отличается линейно-интерактивной топологией, которая эффективно регулирует колебания напряжения, обеспечивая защиту вашей техники от возможных повреждений из-за резких скачков или падений напряжения. С мощностью в 1800 Вт и полной мощностью 2000 ВА, данный ИБП способен справиться с нагрузками среднего и высокого уровня, делая его идеальным решением для серверов или чувствительной бытовой и офисной техники. Устройство также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность для ваших коммуникационных устройств. ИБП Ippon оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств и защитить их от непредвиденных сбоев электропитания. При этом максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что дополнительно защищает вашу технику от импульсных перенапряжений. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход на резервное питание в случае перебоя, минимизируя риск повреждения подключенных устройств. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость при установке – ИБП можно разместить как в стойке, так и отдельно. Вес устройства составляет 27,8 кг, а наличие одной фазы и модифицированной синусоиды на выходе позволяет использовать его в самых разнообразных условиях и конфигурациях. Бренд Ippon славится своей надежностью и высоким качеством продукции, делая его отличным выбором для всех, кто ценит безопасность и стабильность в электропитании.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные устройства, разработанные для обеспечения стабильного электропитания ваших электронных устройств. Этот конкретный модельный ряд отличается линейно-интерактивной топологией, которая эффективно регулирует колебания напряжения, обеспечивая защиту вашей техники от возможных повреждений из-за резких скачков или падений напряжения. С мощностью в 1800 Вт и полной мощностью 2000 ВА, данный ИБП способен справиться с нагрузками среднего и высокого уровня, делая его идеальным решением для серверов или чувствительной бытовой и офисной техники. Устройство также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность для ваших коммуникационных устройств. ИБП Ippon оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств и защитить их от непредвиденных сбоев электропитания. При этом максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что дополнительно защищает вашу технику от импульсных перенапряжений. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход на резервное питание в случае перебоя, минимизируя риск повреждения подключенных устройств. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость при установке – ИБП можно разместить как в стойке, так и отдельно. Вес устройства составляет 27,8 кг, а наличие одной фазы и модифицированной синусоиды на выходе позволяет использовать его в самых разнообразных условиях и конфигурациях. Бренд Ippon славится своей надежностью и высоким качеством продукции, делая его отличным выбором для всех, кто ценит безопасность и стабильность в электропитании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 80290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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