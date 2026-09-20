ИБП Powercom SNT-3000
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SNT-3000
Источники бесперебойного питания от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. В данной модели мощностью 3000 Вт используются передовые технологии, обеспечивающие стабильную работу устройств в самых непредсказуемых условиях. Этот ИБП обладает линейно-интерактивной топологией и выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в разнообразных условиях эксплуатации. Он рассчитан на подключение к однофазной электросети и обеспечивает надежную защиту локальной сети и телефонных линий от перепадов напряжения и импульсных помех. Устройство оснащено шестью розетками, работающими от батареи, и может поглощать импульсную энергию до 1620 Дж, что гарантирует дополнительную безопасность подключенного оборудования. В случае внезапного отключения электроэнергии ИБП переключится на питание от батареи всего за 4 мс, обеспечивая бесперебойную работу подключенных устройств с временем работы при полной нагрузке до 3 минут. Модель поддерживает полную мощность в 3000 В·А и генерирует модифицированную синусоиду, подходящую для большинства стандартных электронных устройств. Источники бесперебойного питания Powercom — это идеальный выбор для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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