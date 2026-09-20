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ИБП Powercom SNT-3000 купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom SNT-3000

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ИБП Powercom SNT-3000 - фото 4
ИБП Powercom SNT-3000 - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom SNT-3000 - фото 1
  • ИБП Powercom SNT-3000 - фото 2
  • ИБП Powercom SNT-3000 - фото 3
  • ИБП Powercom SNT-3000 - фото 4
  • ИБП Powercom SNT-3000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 910 руб. 
Начислим 1581 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Powercom SNT-3000
83 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х55х21
Вес, кг.
32.3

Описание товара ИБП Powercom SNT-3000

Источники бесперебойного питания от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. В данной модели мощностью 3000 Вт используются передовые технологии, обеспечивающие стабильную работу устройств в самых непредсказуемых условиях. Этот ИБП обладает линейно-интерактивной топологией и выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в разнообразных условиях эксплуатации. Он рассчитан на подключение к однофазной электросети и обеспечивает надежную защиту локальной сети и телефонных линий от перепадов напряжения и импульсных помех. Устройство оснащено шестью розетками, работающими от батареи, и может поглощать импульсную энергию до 1620 Дж, что гарантирует дополнительную безопасность подключенного оборудования. В случае внезапного отключения электроэнергии ИБП переключится на питание от батареи всего за 4 мс, обеспечивая бесперебойную работу подключенных устройств с временем работы при полной нагрузке до 3 минут. Модель поддерживает полную мощность в 3000 В·А и генерирует модифицированную синусоиду, подходящую для большинства стандартных электронных устройств. Источники бесперебойного питания Powercom — это идеальный выбор для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom SNT-3000




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. В данной модели мощностью 3000 Вт используются передовые технологии, обеспечивающие стабильную работу устройств в самых непредсказуемых условиях. Этот ИБП обладает линейно-интерактивной топологией и выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в разнообразных условиях эксплуатации. Он рассчитан на подключение к однофазной электросети и обеспечивает надежную защиту локальной сети и телефонных линий от перепадов напряжения и импульсных помех. Устройство оснащено шестью розетками, работающими от батареи, и может поглощать импульсную энергию до 1620 Дж, что гарантирует дополнительную безопасность подключенного оборудования. В случае внезапного отключения электроэнергии ИБП переключится на питание от батареи всего за 4 мс, обеспечивая бесперебойную работу подключенных устройств с временем работы при полной нагрузке до 3 минут. Модель поддерживает полную мощность в 3000 В·А и генерирует модифицированную синусоиду, подходящую для большинства стандартных электронных устройств. Источники бесперебойного питания Powercom — это идеальный выбор для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom SNT-3000 - купить по цене 83910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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