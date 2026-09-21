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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702497
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х19
Вес, кг.
21.45

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает выдающимися характеристиками, обеспечивая стабильную и качественную работу в различных условиях.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает выдающимися характеристиками, обеспечивая стабильную и качественную работу в различных условиях.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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