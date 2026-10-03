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ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) купить с доставкой в Москве
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ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S)

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ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 1
ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 2
ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 3
ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 4
ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 5
ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 1
  • ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 2
  • ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 3
  • ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 4
  • ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 5
  • ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646010
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Характеристики

Бренд
DKC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
50х44х28
Вес, кг.
23.98

Описание товара ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S)

ИБП Small Tower - это однофазные ИБП с технологией двойного преобразования (онлайн). Конструктивно они исполнены в виде башни. Мощность устройств - от 1 до 3 кВА. Такие ИБП обычно используются для обеспечения бесперебойной работы серверов, сетевого оборудования, газовых котлов, промышленных ПЛК. При полной загрузке ИБП

Отзывы о товаре ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S)




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Характеристики
Бренд
DKC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
ИБП Small Tower - это однофазные ИБП с технологией двойного преобразования (онлайн). Конструктивно они исполнены в виде башни. Мощность устройств - от 1 до 3 кВА. Такие ИБП обычно используются для обеспечения бесперебойной работы серверов, сетевого оборудования, газовых котлов, промышленных ПЛК. При полной загрузке ИБП
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП DKC серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт (SMALLT2A10S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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