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ИБП Powercom IMP-2000AP

Артикул: 55736
ИБП Powercom IMP-2000AP
15 320 руб. 
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+ 88 КэтКоинов
Артикул: 55736
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг14.5
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания6
Максимальная поглощаемая энергия импульса420 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см38
Выходная мощность2000 ВА/1200 Вт
Высота, см19
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке1.5 мин
Ширина, см13
ИБП Powercom IMP-2000AP. Время зарядки - 6 часов. Время работы при полной нагрузке - 1.5 минут.


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ИБП Powercom IMP-2000AP - этот товар вы можете купить по цене 15320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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