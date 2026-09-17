ИБП Powercom IMP-2000AP
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMP-2000AP
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom идеально подходят для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 14,5 кг и мощностью 1200 Вт обеспечивает надежную защиту и поддержку вашим устройствам. С полной мощностью в 2000 В·А, Powercom предлагает 6 розеток, из которых 4 питаются от батареи. Это позволяет подключить важные устройства, обеспечивая им бесперебойное питание даже при отключении электричества. Кроме того, устройство оснащено функцией защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашей техники, особенно в офисной среде. ИБП Powercom способен поглощать импульсные перенапряжения энергии до 420 Дж, защищая оборудование от внезапных выбросов напряжения. Переход на батарею выполняется всего за 4 мс, что гарантирует непрерывность работы ваших устройств. Tower форм-фактор устройства удобен для установки в большинстве офисных и домашних сред, а его работа осуществляется на одной фазе с использованием модифицированной синусоидальной формы напряжения. Это надежный выбор для пользователей, которым важно обеспечить стабильное питание своих рабочих станций, сетевых устройств и прочей электроники. Хотя этот ИБП не оснащен защитой телефонной линии, его обширная функциональность и способность поддерживать важные подключения делают его отличным выбором для разнообразных нужд. С Powercom ваша техника всегда под надежной защитой.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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