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ИБП Powerman Smart Sine 1500 купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Smart Sine 1500

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Время работы при полной нагрузке
5 мин
Тип розеток
CEE 7 (евророзетка)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Smart Sine 1500 - фото 1
  • ИБП Powerman Smart Sine 1500 - фото 2
  • ИБП Powerman Smart Sine 1500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294888
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6 мс
Время работы при полной нагрузке
5 мин
Мин. входное напряжение, В
165-275 В
Тип розеток
CEE 7 (евророзетка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х16
Вес, кг.
13.11

Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 1500

POWERMAN Smart Sine 1500 - линейно-интерактивный источник бесперебойного питания мощностью от 1500ВА с автоматическим регулятором напряжения. AVR поддерживает питание нагрузки при пониженном напряжении от сети, увеличивая срок службы батареи. Выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи позволяет подключать нагрузку различного характера, в том числе и с трансформаторными блоками питания. ИБП POWERMAN Smart Sine 1500 обеспечит надежную защиту различной нагрузке при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех. Область применения: защита мощных ПК, графических станций, серверов, блоков и систем управляющей электроники. USB-интерфейс связи с компьютером позволит корректно в автоматическом режиме завершить работу ПК перед истечением времени поддержки питания от батареи.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart Sine 1500




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6 мс
Время работы при полной нагрузке
5 мин
Мин. входное напряжение, В
165-275 В
Развернуть
Тип розеток
CEE 7 (евророзетка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
POWERMAN Smart Sine 1500 - линейно-интерактивный источник бесперебойного питания мощностью от 1500ВА с автоматическим регулятором напряжения. AVR поддерживает питание нагрузки при пониженном напряжении от сети, увеличивая срок службы батареи. Выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи позволяет подключать нагрузку различного характера, в том числе и с трансформаторными блоками питания. ИБП POWERMAN Smart Sine 1500 обеспечит надежную защиту различной нагрузке при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех. Область применения: защита мощных ПК, графических станций, серверов, блоков и систем управляющей электроники. USB-интерфейс связи с компьютером позволит корректно в автоматическом режиме завершить работу ПК перед истечением времени поддержки питания от батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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