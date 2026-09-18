ИБП Powerman Smart Sine 1500
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 1500
POWERMAN Smart Sine 1500 - линейно-интерактивный источник бесперебойного питания мощностью от 1500ВА с автоматическим регулятором напряжения. AVR поддерживает питание нагрузки при пониженном напряжении от сети, увеличивая срок службы батареи. Выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи позволяет подключать нагрузку различного характера, в том числе и с трансформаторными блоками питания. ИБП POWERMAN Smart Sine 1500 обеспечит надежную защиту различной нагрузке при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех. Область применения: защита мощных ПК, графических станций, серверов, блоков и систем управляющей электроники. USB-интерфейс связи с компьютером позволит корректно в автоматическом режиме завершить работу ПК перед истечением времени поддержки питания от батареи.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором
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