Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Этот резервный (оффлайн) ИБП обладает широким спектром характеристик, которые обеспечивают стабильную работу ваших устройств в случае отключения электроэнергии. Одним из ключевых преимуществ данного ИБП является его форм-фактор Rack/Tower, что делает его универсальным для установки в различные среды, будь то серверная стойка или настольная конфигурация. Powercom отличается высокой эффективностью и обеспечивает полную мощность в 850 В·А с активной мощностью 300 Вт. Вес устройства составляет 4,9 кг, что позволяет легко перемещать и устанавливать его в нужном месте. ИБП Powercom быстро реагирует на отключение питания, с временем переключения на батарею всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных и повреждения оборудования. При максимальной нагрузке устройство может работать до 2 минут, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы вашей техники. Устройство рассчитано на работу с одноступенчатым входным напряжением, в диапазоне от 165 В до 275 В. При этом выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, подходящую для большинства стандартных устройств. Особое внимание уделено защите: ИБП Powercom оснащен функцией защиты локальной сети, что существенно повышает безопасность подключения ваших сетевых устройств. Тип батареи, использующийся в данном ИБП, — свинцово-кислотный, это классический выбор для ИБП, гарантирующий надежность и долгий срок службы. Этот универсальный и надежный источник бесперебойного питания от Powercom станет отличным дополнением к вашему оборудованию, защищая его от непредвиденных обстоятельств и обеспечивая бесперебойную работу.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 980 руб.6745 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
-
В наличииЦена 27 560 руб.6890 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
-
В наличииЦена 27 620 руб.6905 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SN...
-
В наличииЦена 27 710 руб.6928 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
-
В наличииЦена 27 930 руб.6983 руб. в СплитИБП Powercom MAC-1000
-
В наличииЦена 28 200 руб.7050 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 30 110 руб.7528 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
-
В наличииЦена 30 580 руб.7645 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
-
В наличииЦена 30 700 руб.7675 руб. в СплитИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)
-
В наличииЦена 30 880 руб.7720 руб. в СплитИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.R...
-
В наличииЦена 32 390 руб.8098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000...
-
В наличииЦена 32 440 руб.8110 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850