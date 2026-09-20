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Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850 купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850

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Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
  • Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850 - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850 - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541324
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
крепление на DIN-рейку
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
6.08

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Этот резервный (оффлайн) ИБП обладает широким спектром характеристик, которые обеспечивают стабильную работу ваших устройств в случае отключения электроэнергии. Одним из ключевых преимуществ данного ИБП является его форм-фактор Rack/Tower, что делает его универсальным для установки в различные среды, будь то серверная стойка или настольная конфигурация. Powercom отличается высокой эффективностью и обеспечивает полную мощность в 850 В·А с активной мощностью 300 Вт. Вес устройства составляет 4,9 кг, что позволяет легко перемещать и устанавливать его в нужном месте. ИБП Powercom быстро реагирует на отключение питания, с временем переключения на батарею всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных и повреждения оборудования. При максимальной нагрузке устройство может работать до 2 минут, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы вашей техники. Устройство рассчитано на работу с одноступенчатым входным напряжением, в диапазоне от 165 В до 275 В. При этом выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, подходящую для большинства стандартных устройств. Особое внимание уделено защите: ИБП Powercom оснащен функцией защиты локальной сети, что существенно повышает безопасность подключения ваших сетевых устройств. Тип батареи, использующийся в данном ИБП, — свинцово-кислотный, это классический выбор для ИБП, гарантирующий надежность и долгий срок службы. Этот универсальный и надежный источник бесперебойного питания от Powercom станет отличным дополнением к вашему оборудованию, защищая его от непредвиденных обстоятельств и обеспечивая бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom DRU-850




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
крепление на DIN-рейку
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Этот резервный (оффлайн) ИБП обладает широким спектром характеристик, которые обеспечивают стабильную работу ваших устройств в случае отключения электроэнергии. Одним из ключевых преимуществ данного ИБП является его форм-фактор Rack/Tower, что делает его универсальным для установки в различные среды, будь то серверная стойка или настольная конфигурация. Powercom отличается высокой эффективностью и обеспечивает полную мощность в 850 В·А с активной мощностью 300 Вт. Вес устройства составляет 4,9 кг, что позволяет легко перемещать и устанавливать его в нужном месте. ИБП Powercom быстро реагирует на отключение питания, с временем переключения на батарею всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных и повреждения оборудования. При максимальной нагрузке устройство может работать до 2 минут, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы вашей техники. Устройство рассчитано на работу с одноступенчатым входным напряжением, в диапазоне от 165 В до 275 В. При этом выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, подходящую для большинства стандартных устройств. Особое внимание уделено защите: ИБП Powercom оснащен функцией защиты локальной сети, что существенно повышает безопасность подключения ваших сетевых устройств. Тип батареи, использующийся в данном ИБП, — свинцово-кислотный, это классический выбор для ИБП, гарантирующий надежность и долгий срок службы. Этот универсальный и надежный источник бесперебойного питания от Powercom станет отличным дополнением к вашему оборудованию, защищая его от непредвиденных обстоятельств и обеспечивая бесперебойную работу.
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Отзывы


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