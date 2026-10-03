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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный

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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 1
ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 2
ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 3
ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 690 руб. 
Начислим 1005 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
22 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х23
Вес, кг.
9

Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный

Дополнительные функции, такие как защита локальной сети и телефонной линии, гарантируют безопасность в условиях непредвиденных ситуаций. Общее количество розеток — 6, позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП Ippon идеально подходит для обеспечения надежного электропитания как для офисной техники, так и для домашних устройств, защищая от потерь данных и повреждений оборудования в случае перебоев с электричеством.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительные функции, такие как защита локальной сети и телефонной линии, гарантируют безопасность в условиях непредвиденных ситуаций. Общее количество розеток — 6, позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП Ippon идеально подходит для обеспечения надежного электропитания как для офисной техники, так и для домашних устройств, защищая от потерь данных и повреждений оборудования в случае перебоев с электричеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный – стоимость товара 22690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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