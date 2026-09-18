ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель разработана в форм-факторе Tower и отличается высокой производительностью, обеспечивая активную мощность до 800 Вт и полную мощность до 1000 В·А. Ее линейно-интерактивный тип работы в сочетании с формированием чистой синусоиды делает устройство идеальным для использования как в домашних, так и в офисных условиях. ИБП Powercom оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить необходимые устройства для обеспечения их бесперебойной работы. При этом полное количество розеток также составляет 8. Устройство обеспечивает защиту локальной сети, что является важным дополнением, особенно в случае использования чувствительного сетевого оборудования. Вес ИБП составляет 14,1 кг, что позволяет удобно разместить его в любом удобном месте. Одной из ключевых характеристик является скорость переключения на батарею, которая составляет всего 4 мс, обеспечивая мгновенную реакцию на отключение электропитания и минимизируя риск потери данных или повреждения оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что эффективно защищает ваши устройства от скачков напряжения и других электрических импульсов. Однако стоит учитывать, что время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, поэтому данное устройство особенно полезно в тех ситуациях, когда необходимо обеспечить кратковременную защиту и корректное завершение работы подключенного оборудования при перебоях в электроснабжении.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 260 руб.5315 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитИБП SPR-700
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
-
В наличииЦена 24 220 руб.6055 руб. в СплитИБП CyberPower BR1200ELCD
-
В наличииЦена 24 280 руб.6070 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
-
В наличииЦена 25 410 руб.6353 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 25 610 руб.6403 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
-
В наличииЦена 26 980 руб.6745 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
-
В наличииЦена 27 560 руб.6890 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
-
В наличииЦена 27 620 руб.6905 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SN...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD