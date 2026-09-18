ИБП Powerman Back Pro 1500 900W
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294871
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
38х14х10
Вес, кг.
11.05
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1500 900W
Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех. Область применения: защита серверов, групп рабочих станций, мощных ПК, коммуникационного оборудования либо увеличение времени поддержки нагрузки небольшой мощности.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех. Область применения: защита серверов, групп рабочих станций, мощных ПК, коммуникационного оборудования либо увеличение времени поддержки нагрузки небольшой мощности.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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