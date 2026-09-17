Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Модель обладает прочной конструкцией с форм-фактором Tower и была разработана для эффективной работы в различных средах, обеспечивая защиту и стабильность вашей техники. С ключевыми техническими характеристиками, такими как активная мощность в 500 Вт и полная мощность в 1000 В·А, данный ИБП способен поддерживать работу ваших устройств, обеспечивая их стабильное функционирование. Вес устройства составляет 3,7 кг, что делает его удобным для установки и транспортировки. Powercom предлагает высокий уровень защиты для вашего оборудования, включая встроенные функции защиты локальной сети и телефонной линии. Это поможет обезопасить вашу технику от возможных повреждений, связанных с перепадами электричества и сетевыми сбоями. ИБП оснащён четырьмя розетками, из которых три поддерживают питание от батареи, обеспечивая безопасное завершение работы ваших приборов при внезапном отключении электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 920 Дж, что позволяет эффективно справляться с внезапными перепадами напряжения. Синусоидальная форма напряжения является модифицированной, и время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, что гарантирует безперебойное питание подключённых устройств. Модель поддерживает одномфазное подключение, что подходит для использования в большинстве бытовых и офисных устройств. Powercom — это бренд, который предоставляет качественные решения для питания и защиты вашего оборудования, и данная модель ИБП является ярким подтверждением их стремления к надежности и эффективности.
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Теги товара: 1000VA, 500 Вт, с встроенным аккумулятором
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