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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702422
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
установка в стойку
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
98x138x310 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х19
Вес, кг.
5.5

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электроснабжении. Этот ИБП оснащен активной мощностью в 300 Вт и полной мощностью в 500 В·А, что делает его идеальным для малых офисов или домашних систем. Среди ключевых особенностей упомянутой модели следует выделить наличие трех розеток с поддержкой питания от батареи, обеспечивающей защиту ваших устройств в случае отключения электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что способствует увеличению срока службы подключенного оборудования, защищая его от скачков напряжения и перегрузок. ИБП APC также включает в себя защиту локальной сети и телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность вашей рабочей среды. Быстрое время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных. Линейно-интерактивная топология устройства обеспечивает эффективное регулирование напряжения, а свинцово-кислотный тип батареи гарантирует надежную и долговечную работу. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом интерьере. С весом всего 4,2 кг и поддержкой однофазной сети, эта модель от бренда APC представляется отличным выбором для тех, кто ищет качественную и эффективную защиту своего оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
установка в стойку
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
98x138x310 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электроснабжении. Этот ИБП оснащен активной мощностью в 300 Вт и полной мощностью в 500 В·А, что делает его идеальным для малых офисов или домашних систем. Среди ключевых особенностей упомянутой модели следует выделить наличие трех розеток с поддержкой питания от батареи, обеспечивающей защиту ваших устройств в случае отключения электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что способствует увеличению срока службы подключенного оборудования, защищая его от скачков напряжения и перегрузок. ИБП APC также включает в себя защиту локальной сети и телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность вашей рабочей среды. Быстрое время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных. Линейно-интерактивная топология устройства обеспечивает эффективное регулирование напряжения, а свинцово-кислотный тип батареи гарантирует надежную и долговечную работу. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом интерьере. С весом всего 4,2 кг и поддержкой однофазной сети, эта модель от бренда APC представляется отличным выбором для тех, кто ищет качественную и эффективную защиту своего оборудования.
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Отзывы


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