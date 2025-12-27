Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный
Источник бесперебойного питания Ippon представляет собой надежное устройство, созданное для защиты вашей техники от перепадов напряжения и непредвиденных отключений электроэнергии. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его незаменимым для поддержания стабильной работы вашего оборудования. С весом всего 5,95 кг, данный ИБП подходит для использования как дома, так и в офисе. Устройство обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1050 В·А, позволяя подключать к нему оборудование с высокой энергоемкостью. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 150 Дж обеспечивает отличную защиту от скачков напряжения. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида формы напряжения позволяют этому ИБП эффективно защищать оборудование при колебаниях напряжения от 162 В до 290 В. Быстрое время переключения на батарею — всего 10 мс — гарантирует, что ваше оборудование не останется без питания даже при резких отклонениях в электросети. Свинцово-кислотная батарея и форм-фактор "Tower" делают этот ИБП компактным и удобным в эксплуатации. Хотя время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП Ippon с одной фазой идеален для небольших серверных, рабочих станций и компьютерных систем. Это устройство станет надежным барьером между вашим оборудованием и нестабильностью электросети, обеспечивая долговременную защиту ваших важных данных и устройств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
Достоинства:
Комментарий:
агрегатом доволен как слон, порадовало наличие ведомых и ведущих розеток, полезная штука
Достоинства:
Комментарий:
много розеток, интуитивно понятная настройка. соответствует заявленным характеристикам. не воняет пластиком
Достоинства:
Комментарий:
топ за свои деньги, все работает исправно, как сисадмин в прошлом помню фирму производителя - купил удостовериться
Достоинства:
Комментарий:
отличный бесперебойник! приехал моментально, коробка немного коцнута, но ибп не пострадал, работает отлично, держит как заявлено. розеток целых восемь штук, хватит на пару ПК, моников и принтеров. есть юсб выход и type-c
Достоинства:
Комментарий:
Потребовался ИБП. Долго выбирал, остановился на этом. Очень удобная конфигурация. Есть встроенная зарядка, управление от компьютера, встроенный сетевой фильтр и стабилизатор. Пока все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП с настройками режимов. Работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Взял для того, что защитить от отключений света ТВ, усилитель, саб и приставку триколор. Подключил, работете, только первые сутки уж очень сильно воняет разогретой пластмассой. ТВ и триколор держит хорошо, 10-15 секунд без проблем, а потом у меня генератор включается (частный дом). Так и не получилось разобраться с функциональностью гнезда Master. В моем понимании это работает так: включаю в Master штекер от ТВ, а в Slave штекеры усилка и саба, а в итоге при включении ТВ должны питаться слэйвы, при выключении -питание на слэйвах пропадать. Но на деле ничего подобного, в моем случае розетка Master на слэйвя никак не влияет, независимо от того что и в каком состоянии в нее включено. В инструкции об это ничего не сказано, так, вскользь и очень коряво. Думал в приложении что-то можно настоить, но там тоже ничего не нашел или не допер... В итоге, со своей основной задачей ИБП справляется, при подаче тока в дом от геренатора не пищит и не щелкает (как некоторые особо нежные ИБП). А по поводу функционала мастер-розетки, если кто знает как настроить правильно - прошу подсказать. UPD: Разобрался с работой режима master-slave, работает. На сайте Ippon усть инструкция и с ее помощью допер как настроить. Так что, теперь ИБП полностью отвечает ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
шумноват в простое, не выключается так же в простое(экран горит ночью всегда), но комп тянет, пока что 4 звезды
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно кирпич — в хорошем смысле. Брал для своей домашней серверной с запасом по мощности — ведь неизвестно, что появится в шкафу завтра. Розеток хватает с головой, но имейте в виду: только 3 из них питаются от батареи, остальные работают как сетевой фильтр с защитой от скачков. На работе часто сталкиваюсь с Ippon — даже самые простые модели работают годами, главное — вовремя менять батареи. Тут это тоже делается без проблем. Из плюсов: есть USB-подключение и экранчик на самом корпусе. Цена — огонь. За такую мощность, функционал и качество сборки — это, пожалуй, один из лучших вариантов. Из минусов: нет поддержки умного дома — не получится построить автоматизации, сценарии и интеграции в Home Assistant, хотя, это уже придирки. Посмотрим, сколько проживёт, но пока — 5/5. UPD: Случайно наткнулся в кладовке на коробку от этого ИБП, там лежала инструкция, решил мельком глянуть, и обнаружил ссылку на софт для этого ИБП (ранее я писал, что не смог через софт подключить этот ИБП). Скачав с официального сайта, установив и перезагрузив сервер, появилась программа PowerMaster Plus, при открытии которой, открывается локальный сайт с настройками и конфигурациями для этого ИБП, теперь я рад, как слон. Сразу пробросил порт в свою локалку. Вывод прост - всегда читайте инструкцию)
Достоинства:
Комментарий:
Купили ИБП потому что часто вырубают свет, и перенапряжение бывает. мужу зашло, говорит норм
Достоинства:
Комментарий:
Коробка целая, подключение простое, ПК сразу распознал батарею, что порадовало.
Достоинства:
Комментарий:
подключили, посмотрим как поведет себя при отключении электричества
Достоинства:
Комментарий:
отличный ИБП всем советую флагман компании почти не греется функций много!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился прибор. Подключил все оборудование интернет и видеонаблюдения. Очень доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень простой и качественный ибп, включил и забыл) Плюс ко всему разъем для зарядки телефона есть, просто универсальная вещь получается!
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный
Достоинства:
Комментарий:
агрегатом доволен как слон, порадовало наличие ведомых и ведущих розеток, полезная штука
Достоинства:
Комментарий:
много розеток, интуитивно понятная настройка. соответствует заявленным характеристикам. не воняет пластиком
Достоинства:
Комментарий:
топ за свои деньги, все работает исправно, как сисадмин в прошлом помню фирму производителя - купил удостовериться
Достоинства:
Комментарий:
отличный бесперебойник! приехал моментально, коробка немного коцнута, но ибп не пострадал, работает отлично, держит как заявлено. розеток целых восемь штук, хватит на пару ПК, моников и принтеров. есть юсб выход и type-c
Достоинства:
Комментарий:
Потребовался ИБП. Долго выбирал, остановился на этом. Очень удобная конфигурация. Есть встроенная зарядка, управление от компьютера, встроенный сетевой фильтр и стабилизатор. Пока все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП с настройками режимов. Работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Взял для того, что защитить от отключений света ТВ, усилитель, саб и приставку триколор. Подключил, работете, только первые сутки уж очень сильно воняет разогретой пластмассой. ТВ и триколор держит хорошо, 10-15 секунд без проблем, а потом у меня генератор включается (частный дом). Так и не получилось разобраться с функциональностью гнезда Master. В моем понимании это работает так: включаю в Master штекер от ТВ, а в Slave штекеры усилка и саба, а в итоге при включении ТВ должны питаться слэйвы, при выключении -питание на слэйвах пропадать. Но на деле ничего подобного, в моем случае розетка Master на слэйвя никак не влияет, независимо от того что и в каком состоянии в нее включено. В инструкции об это ничего не сказано, так, вскользь и очень коряво. Думал в приложении что-то можно настоить, но там тоже ничего не нашел или не допер... В итоге, со своей основной задачей ИБП справляется, при подаче тока в дом от геренатора не пищит и не щелкает (как некоторые особо нежные ИБП). А по поводу функционала мастер-розетки, если кто знает как настроить правильно - прошу подсказать. UPD: Разобрался с работой режима master-slave, работает. На сайте Ippon усть инструкция и с ее помощью допер как настроить. Так что, теперь ИБП полностью отвечает ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
шумноват в простое, не выключается так же в простое(экран горит ночью всегда), но комп тянет, пока что 4 звезды
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно кирпич — в хорошем смысле. Брал для своей домашней серверной с запасом по мощности — ведь неизвестно, что появится в шкафу завтра. Розеток хватает с головой, но имейте в виду: только 3 из них питаются от батареи, остальные работают как сетевой фильтр с защитой от скачков. На работе часто сталкиваюсь с Ippon — даже самые простые модели работают годами, главное — вовремя менять батареи. Тут это тоже делается без проблем. Из плюсов: есть USB-подключение и экранчик на самом корпусе. Цена — огонь. За такую мощность, функционал и качество сборки — это, пожалуй, один из лучших вариантов. Из минусов: нет поддержки умного дома — не получится построить автоматизации, сценарии и интеграции в Home Assistant, хотя, это уже придирки. Посмотрим, сколько проживёт, но пока — 5/5. UPD: Случайно наткнулся в кладовке на коробку от этого ИБП, там лежала инструкция, решил мельком глянуть, и обнаружил ссылку на софт для этого ИБП (ранее я писал, что не смог через софт подключить этот ИБП). Скачав с официального сайта, установив и перезагрузив сервер, появилась программа PowerMaster Plus, при открытии которой, открывается локальный сайт с настройками и конфигурациями для этого ИБП, теперь я рад, как слон. Сразу пробросил порт в свою локалку. Вывод прост - всегда читайте инструкцию)
Достоинства:
Комментарий:
Купили ИБП потому что часто вырубают свет, и перенапряжение бывает. мужу зашло, говорит норм
Достоинства:
Комментарий:
Коробка целая, подключение простое, ПК сразу распознал батарею, что порадовало.
Достоинства:
Комментарий:
подключили, посмотрим как поведет себя при отключении электричества
Достоинства:
Комментарий:
отличный ИБП всем советую флагман компании почти не греется функций много!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился прибор. Подключил все оборудование интернет и видеонаблюдения. Очень доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень простой и качественный ибп, включил и забыл) Плюс ко всему разъем для зарядки телефона есть, просто универсальная вещь получается!