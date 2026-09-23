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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541329
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
8.1

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту и стабильное электропитание подключенных устройств. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, среди которых активная мощность 540 Вт и полная мощность 900 В·А, что позволяет ей эффективно поддерживать работу оборудования даже при отключении электроэнергии. ИБП Powercom весит всего 7,5 кг и имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для установки в различных условиях. В устройстве предусмотрено 8 розеток с питанием от батареи, что обеспечивает надежную работу подключённых устройств и защиту от перенапряжения благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 460 Дж. Общее количество розеток также составляет 8, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. ИБП оснащен функцией защиты локальной сети и телефонной линии, гарантируя безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры в случае неполадок с электропитанием. Время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, что практически незаметно и позволяет избежать перерывов в работе оборудования. Данный источник бесперебойного питания является линейно-интерактивным и поддерживает одну фазу. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что делает устройство идеальным для использования с различными бытовыми и офисными приборами. Бренд Powercom славится своим качеством и надежностью, предлагая пользователям отличные решения для защиты электрооборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту и стабильное электропитание подключенных устройств. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, среди которых активная мощность 540 Вт и полная мощность 900 В·А, что позволяет ей эффективно поддерживать работу оборудования даже при отключении электроэнергии. ИБП Powercom весит всего 7,5 кг и имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для установки в различных условиях. В устройстве предусмотрено 8 розеток с питанием от батареи, что обеспечивает надежную работу подключённых устройств и защиту от перенапряжения благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 460 Дж. Общее количество розеток также составляет 8, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. ИБП оснащен функцией защиты локальной сети и телефонной линии, гарантируя безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры в случае неполадок с электропитанием. Время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, что практически незаметно и позволяет избежать перерывов в работе оборудования. Данный источник бесперебойного питания является линейно-интерактивным и поддерживает одну фазу. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что делает устройство идеальным для использования с различными бытовыми и офисными приборами. Бренд Powercom славится своим качеством и надежностью, предлагая пользователям отличные решения для защиты электрооборудования.
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