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ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS)

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ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411712
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от колебаний напряжения и кратковременных перебоев в электроснабжении. Эта модель отличается рядом значительных характеристик, обеспечивающих стабильную работу подключенных устройств. ExeGate предлагает линейно-интерактивный ИБП, способный быстро переключаться на батарейное питание всего за 8 миллисекунд, что гарантирует бесперебойность работы даже при резких отключениях электроэнергии. С полной мощностью 600 вольт-ампер и активной мощностью 360 ватт устройство легко справляется с нагрузками средней мощности, обеспечивая питание критически важных компонентов системы. Форм-фактор Tower и компактный вес в 5,29 кг позволяют удобно разместить устройство в офисном или домашнем интерьере. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая при полной нагрузке обеспечивает до 1 минуты автономной работы – этого времени достаточно, чтобы безопасно завершить работу устройств или включить резервные системы. Устройство работает с одной фазой и поддерживает тип формы напряжения в виде модифицированной синусоиды, что делает его совместимым с большинством бытовой и офисной техники. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать ИБП ExeGate в сетях с нестабильными параметрами напряжения. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа С13, что обеспечивает универсальность и гибкость в использовании. ExeGate – идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своих электронных устройств от нежелательных сбоев и потерь данных.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Back BNB-600 (EP285538RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от колебаний напряжения и кратковременных перебоев в электроснабжении. Эта модель отличается рядом значительных характеристик, обеспечивающих стабильную работу подключенных устройств. ExeGate предлагает линейно-интерактивный ИБП, способный быстро переключаться на батарейное питание всего за 8 миллисекунд, что гарантирует бесперебойность работы даже при резких отключениях электроэнергии. С полной мощностью 600 вольт-ампер и активной мощностью 360 ватт устройство легко справляется с нагрузками средней мощности, обеспечивая питание критически важных компонентов системы. Форм-фактор Tower и компактный вес в 5,29 кг позволяют удобно разместить устройство в офисном или домашнем интерьере. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая при полной нагрузке обеспечивает до 1 минуты автономной работы – этого времени достаточно, чтобы безопасно завершить работу устройств или включить резервные системы. Устройство работает с одной фазой и поддерживает тип формы напряжения в виде модифицированной синусоиды, что делает его совместимым с большинством бытовой и офисной техники. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать ИБП ExeGate в сетях с нестабильными параметрами напряжения. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа С13, что обеспечивает универсальность и гибкость в использовании. ExeGate – идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для защиты своих электронных устройств от нежелательных сбоев и потерь данных.
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Отзывы


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