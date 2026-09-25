ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель весом 4,7 кг отличается мощностью в 800 В·А и активной мощностью 480 Вт, что идеально подходит для использования в домашних офисах и малых предприятиях. Благодаря линейно-интерактивному типу устройства обеспечивается быстрый переход на батарею в течение всего 6 мс, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП работает с полной мощностью в течение 2 минут, обеспечивая достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Среди основных характеристик модели - модифицированная синусоидальная форма напряжения, что делает устройство доступным по цене, сохраняя основные функции защиты. Форма корпуса Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. ExeGate ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В, что защищает оборудование от влияния перепадов напряжения. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает стабильную работу и долговечность устройства. Для подключения различной техники предусмотрены евроразъемы EURO (CEE 7), что позволяет удобно подключать необходимые устройства без использования переходников. Этот ИБП станет надежным помощником в защите вашей техники, поддерживая её непрерывную работу даже при нестабильном электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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