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ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS)

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ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS)
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4

Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель весом 4,7 кг отличается мощностью в 800 В·А и активной мощностью 480 Вт, что идеально подходит для использования в домашних офисах и малых предприятиях. Благодаря линейно-интерактивному типу устройства обеспечивается быстрый переход на батарею в течение всего 6 мс, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП работает с полной мощностью в течение 2 минут, обеспечивая достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Среди основных характеристик модели - модифицированная синусоидальная форма напряжения, что делает устройство доступным по цене, сохраняя основные функции защиты. Форма корпуса Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. ExeGate ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В, что защищает оборудование от влияния перепадов напряжения. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает стабильную работу и долговечность устройства. Для подключения различной техники предусмотрены евроразъемы EURO (CEE 7), что позволяет удобно подключать необходимые устройства без использования переходников. Этот ИБП станет надежным помощником в защите вашей техники, поддерживая её непрерывную работу даже при нестабильном электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель весом 4,7 кг отличается мощностью в 800 В·А и активной мощностью 480 Вт, что идеально подходит для использования в домашних офисах и малых предприятиях. Благодаря линейно-интерактивному типу устройства обеспечивается быстрый переход на батарею в течение всего 6 мс, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП работает с полной мощностью в течение 2 минут, обеспечивая достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Среди основных характеристик модели - модифицированная синусоидальная форма напряжения, что делает устройство доступным по цене, сохраняя основные функции защиты. Форма корпуса Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. ExeGate ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В, что защищает оборудование от влияния перепадов напряжения. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает стабильную работу и долговечность устройства. Для подключения различной техники предусмотрены евроразъемы EURO (CEE 7), что позволяет удобно подключать необходимые устройства без использования переходников. Этот ИБП станет надежным помощником в защите вашей техники, поддерживая её непрерывную работу даже при нестабильном электроснабжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH (EX292776RUS) - по цене 3390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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