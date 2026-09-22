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ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS)

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ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 3
ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 4
ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 5
ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 6
ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 5
  • ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 6
  • ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726652
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
295x95x145 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.7

Описание товара ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS)

ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS)

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
295x95x145 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate Power NB-850.LED.AVR.4C13 (EX299486RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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