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ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS)

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ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726639
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS)
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
14x20.5x32.4 см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.9

Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эти устройства, обладая линейно-интерактивным типом, гарантируют стабильное электропитание даже в условиях нестабильного напряжения. ExeGate предлагает ИБП с полной мощностью в 1000 В·А и активной мощностью 550 Вт. Быстрое время переключения на батарею, всего 6 мс, обеспечивает плавное и незаметное для оборудования переключение в случае исчезновения основного источника электропитания. ИБП имеют форму модифицированной синусоиды, что подходит для широкого спектра устройств. Однофазные модели с форм-фактором Tower удобно размещаются в любом рабочем пространстве. Устройство с минимальным входным напряжением 145 В и максимальным 290 В предлагает гибкость в работе при различных условиях сети. Встроенная защита телефонной линии добавляет дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных устройств. ExeGate оборудован свинцово-кислотной батареей, способной поддерживать работу подключенного оборудования при полной нагрузке до 2 минут. Несмотря на это, вес устройства составляет всего 4,9 кг, что делает его достаточно портативным и удобным для установки и транспортировки. ИБП от ExeGate — это оптимальное сочетание мощности, эффективности и функциональности, которое станет надежным партнёром для вашей техники в любой ситуации.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
14x20.5x32.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эти устройства, обладая линейно-интерактивным типом, гарантируют стабильное электропитание даже в условиях нестабильного напряжения. ExeGate предлагает ИБП с полной мощностью в 1000 В·А и активной мощностью 550 Вт. Быстрое время переключения на батарею, всего 6 мс, обеспечивает плавное и незаметное для оборудования переключение в случае исчезновения основного источника электропитания. ИБП имеют форму модифицированной синусоиды, что подходит для широкого спектра устройств. Однофазные модели с форм-фактором Tower удобно размещаются в любом рабочем пространстве. Устройство с минимальным входным напряжением 145 В и максимальным 290 В предлагает гибкость в работе при различных условиях сети. Встроенная защита телефонной линии добавляет дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных устройств. ExeGate оборудован свинцово-кислотной батареей, способной поддерживать работу подключенного оборудования при полной нагрузке до 2 минут. Несмотря на это, вес устройства составляет всего 4,9 кг, что делает его достаточно портативным и удобным для установки и транспортировки. ИБП от ExeGate — это оптимальное сочетание мощности, эффективности и функциональности, которое станет надежным партнёром для вашей техники в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS) - по цене 3670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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