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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256972
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Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI
3 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Данная модель ИБП от бренда CyberPower выполнена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает эффективное управление энергопотреблением и стабилизацию напряжения. С активной мощностью в 360 Вт и полной мощностью 650 ВА, этот ИБП способен поддерживать работу ваших устройств в критические моменты. Он рассчитан на однофазную электросеть и выдает напряжение с модифицированной синусоидой. Одной из ключевых особенностей устройства является наличие защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительную защиту вашего оборудования от скачков напряжения и других электромагнитных помех. ИБП CyberPower отличается быстрым переключением на батарею — всего лишь за 4 миллисекунды, что минимизирует риск потери данных. При полной нагрузке устройство способно автономно работать примерно 1 минуту, что даёт достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы системы. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что позволяет использовать ИБП в различных условиях и стабилизировать подачу электроэнергии. В качестве аккумуляторной батареи используется свинцово-кислотный тип, известный своей надежностью и долговечностью. Этот ИБП оборудован розетками типа С13, что делает его совместимым с широким спектром электронных устройств и бытовой техники. ИБП CyberPower — это оптимальное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении и обеспечения её безупречной работы.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Данная модель ИБП от бренда CyberPower выполнена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает эффективное управление энергопотреблением и стабилизацию напряжения. С активной мощностью в 360 Вт и полной мощностью 650 ВА, этот ИБП способен поддерживать работу ваших устройств в критические моменты. Он рассчитан на однофазную электросеть и выдает напряжение с модифицированной синусоидой. Одной из ключевых особенностей устройства является наличие защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительную защиту вашего оборудования от скачков напряжения и других электромагнитных помех. ИБП CyberPower отличается быстрым переключением на батарею — всего лишь за 4 миллисекунды, что минимизирует риск потери данных. При полной нагрузке устройство способно автономно работать примерно 1 минуту, что даёт достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы системы. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что позволяет использовать ИБП в различных условиях и стабилизировать подачу электроэнергии. В качестве аккумуляторной батареи используется свинцово-кислотный тип, известный своей надежностью и долговечностью. Этот ИБП оборудован розетками типа С13, что делает его совместимым с широким спектром электронных устройств и бытовой техники. ИБП CyberPower — это оптимальное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении и обеспечения её безупречной работы.
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Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI – стоимость товара 3180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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