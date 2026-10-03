Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650EI
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Данная модель ИБП от бренда CyberPower выполнена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает эффективное управление энергопотреблением и стабилизацию напряжения. С активной мощностью в 360 Вт и полной мощностью 650 ВА, этот ИБП способен поддерживать работу ваших устройств в критические моменты. Он рассчитан на однофазную электросеть и выдает напряжение с модифицированной синусоидой. Одной из ключевых особенностей устройства является наличие защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительную защиту вашего оборудования от скачков напряжения и других электромагнитных помех. ИБП CyberPower отличается быстрым переключением на батарею — всего лишь за 4 миллисекунды, что минимизирует риск потери данных. При полной нагрузке устройство способно автономно работать примерно 1 минуту, что даёт достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы системы. Диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что позволяет использовать ИБП в различных условиях и стабилизировать подачу электроэнергии. В качестве аккумуляторной батареи используется свинцово-кислотный тип, известный своей надежностью и долговечностью. Этот ИБП оборудован розетками типа С13, что делает его совместимым с широким спектром электронных устройств и бытовой техники. ИБП CyberPower — это оптимальное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении и обеспечения её безупречной работы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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