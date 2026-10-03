Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев с электричеством. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается высоким качеством и функциональностью, обеспечивая бесперебойное питание и защиту ваших ценных данных и оборудования. С весом всего 3,6 кг, этот компактный ИБП легко вписывается в любое рабочее пространство благодаря форм-фактору Tower. Устройство обеспечивает активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 675 В·А, что достаточно, чтобы поддерживать работу базовых устройств во время кратковременных отключений электроэнергии. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить необходимые устройства для продолжения работы даже при отсутствии электричества. Время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, обеспечивая практически мгновенную защиту. При полной нагрузке устройство способно работать около 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или сохранения данных. Минимальное входное напряжение для этого устройства составляет 160 В, что делает его подходящим для работы в условиях нестабильного энергоснабжения. К тому же, ИБП предоставляет защиту локальной сети, предохраняя ваши устройства от повреждений в результате электрических перегрузок. ИБП CyberPower производит напряжение с модифицированной синусоидой, что делает его идеальным выбором для обеспечения энергией компьютеров, роутеров и другой бытовой электроники. Это популярный и надежный бренд, которого выбирают потребители по всему миру за качество и долговечность.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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