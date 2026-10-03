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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E - фото 4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E
3 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х13
Вес, кг.
3.9

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев с электричеством. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается высоким качеством и функциональностью, обеспечивая бесперебойное питание и защиту ваших ценных данных и оборудования. С весом всего 3,6 кг, этот компактный ИБП легко вписывается в любое рабочее пространство благодаря форм-фактору Tower. Устройство обеспечивает активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 675 В·А, что достаточно, чтобы поддерживать работу базовых устройств во время кратковременных отключений электроэнергии. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить необходимые устройства для продолжения работы даже при отсутствии электричества. Время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, обеспечивая практически мгновенную защиту. При полной нагрузке устройство способно работать около 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или сохранения данных. Минимальное входное напряжение для этого устройства составляет 160 В, что делает его подходящим для работы в условиях нестабильного энергоснабжения. К тому же, ИБП предоставляет защиту локальной сети, предохраняя ваши устройства от повреждений в результате электрических перегрузок. ИБП CyberPower производит напряжение с модифицированной синусоидой, что делает его идеальным выбором для обеспечения энергией компьютеров, роутеров и другой бытовой электроники. Это популярный и надежный бренд, которого выбирают потребители по всему миру за качество и долговечность.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев с электричеством. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается высоким качеством и функциональностью, обеспечивая бесперебойное питание и защиту ваших ценных данных и оборудования. С весом всего 3,6 кг, этот компактный ИБП легко вписывается в любое рабочее пространство благодаря форм-фактору Tower. Устройство обеспечивает активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 675 В·А, что достаточно, чтобы поддерживать работу базовых устройств во время кратковременных отключений электроэнергии. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить необходимые устройства для продолжения работы даже при отсутствии электричества. Время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, обеспечивая практически мгновенную защиту. При полной нагрузке устройство способно работать около 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или сохранения данных. Минимальное входное напряжение для этого устройства составляет 160 В, что делает его подходящим для работы в условиях нестабильного энергоснабжения. К тому же, ИБП предоставляет защиту локальной сети, предохраняя ваши устройства от повреждений в результате электрических перегрузок. ИБП CyberPower производит напряжение с модифицированной синусоидой, что делает его идеальным выбором для обеспечения энергией компьютеров, роутеров и другой бытовой электроники. Это популярный и надежный бренд, которого выбирают потребители по всему миру за качество и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675E - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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