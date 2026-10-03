ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой идеальное решение для обеспечения защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Данный ИБП оснащен линейно-интерактивной топологией, что гарантирует стабильную подачу энергии и защиту от перепадов напряжения. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, Powercom способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что даёт достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Устройство можно быстро переключить на батарейное питание за 4 мс, минимизируя риск отключения оборудования. ИБП Powercom имеет три розетки с питанием от батареи, обеспечивая возможность подключения нескольких устройств одновременно. Дополнительной защитой данной модели выступает защита локальной сети, что делает её подходящей для использования в офисах и домашних условиях, где необходимо поддерживать интернет-соединение. Модель Powercom поглощает энергию импульса до 460 Дж, что защищает оборудование от мощных электрических выбросов. Устройство выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрировать его в любую рабочую или домашнюю среду. С элегантным дизайном и инновационными функциями, ИБП Powercom весом 4,2 кг станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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