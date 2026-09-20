ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO
Источник бесперебойного питания Powercom представляет собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и сбоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. С весом 4,2 кг, Powercom демонстрирует активную мощность в 360 Вт и полную мощность 600 ВА, что обеспечивает поддержание работоспособности подключенных устройств при отключениях электричества. Его форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом месте, а линейно-интерактивная топология обеспечивает стабильное и надежное питание. ИБП оснащен тремя розетками для подключения различных приборов, а благодаря модифицированной синусоиде нагрузки поддерживаются стабильно и безопасно. Устройство поддерживает однофазное подключение и имеет встроенную защиту локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность. Переход на батарею осуществляется всего лишь за 4 мс, что минимизирует вероятность потери данных или повреждения оборудования. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает возможность аккуратно завершить работу и сохранить важную информацию. Powercom поддерживает входное напряжение в диапазоне от 162 В до 290 В, что позволяет ему эффективно работать в условиях нестабильного электропитания. Этот источник бесперебойного питания станет надежным элементом вашей системы защиты, обеспечивая стабильность и безопасность ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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