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ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO

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ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 1
ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 2
ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 3
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ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 5
ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 6
ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 7
ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 8
ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 1
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 2
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 3
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 4
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 5
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 6
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 7
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 8
  • ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569951
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
4.6

Описание товара ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO

Источник бесперебойного питания Powercom представляет собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и сбоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. С весом 4,2 кг, Powercom демонстрирует активную мощность в 360 Вт и полную мощность 600 ВА, что обеспечивает поддержание работоспособности подключенных устройств при отключениях электричества. Его форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом месте, а линейно-интерактивная топология обеспечивает стабильное и надежное питание. ИБП оснащен тремя розетками для подключения различных приборов, а благодаря модифицированной синусоиде нагрузки поддерживаются стабильно и безопасно. Устройство поддерживает однофазное подключение и имеет встроенную защиту локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность. Переход на батарею осуществляется всего лишь за 4 мс, что минимизирует вероятность потери данных или повреждения оборудования. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает возможность аккуратно завершить работу и сохранить важную информацию. Powercom поддерживает входное напряжение в диапазоне от 162 В до 290 В, что позволяет ему эффективно работать в условиях нестабильного электропитания. Этот источник бесперебойного питания станет надежным элементом вашей системы защиты, обеспечивая стабильность и безопасность ваших устройств.

Отзывы о товаре ИБП Powercom 600VA RPT-600A-EURO




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Powercom представляет собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и сбоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. С весом 4,2 кг, Powercom демонстрирует активную мощность в 360 Вт и полную мощность 600 ВА, что обеспечивает поддержание работоспособности подключенных устройств при отключениях электричества. Его форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом месте, а линейно-интерактивная топология обеспечивает стабильное и надежное питание. ИБП оснащен тремя розетками для подключения различных приборов, а благодаря модифицированной синусоиде нагрузки поддерживаются стабильно и безопасно. Устройство поддерживает однофазное подключение и имеет встроенную защиту локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность. Переход на батарею осуществляется всего лишь за 4 мс, что минимизирует вероятность потери данных или повреждения оборудования. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает возможность аккуратно завершить работу и сохранить важную информацию. Powercom поддерживает входное напряжение в диапазоне от 162 В до 290 В, что позволяет ему эффективно работать в условиях нестабильного электропитания. Этот источник бесперебойного питания станет надежным элементом вашей системы защиты, обеспечивая стабильность и безопасность ваших устройств.
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Отзывы


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