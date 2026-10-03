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ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945)

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ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945)
5 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х10
Вес, кг.
21.04

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель, выполненная в форм-факторе Tower, обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность 850 В·А. Вес устройства составляет 4,9 кг, что делает его достаточно компактным и удобным в установке. Особенностью данного ИБП является использование технологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует стабильную работу подключенного оборудования даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет избежать перерывов в работе техники. Устройство оснащено двумя розетками для подключения оборудования и поддерживает модифицированную синусоиду, обеспечивая совместимость с различными типами устройств. Минимальное и максимальное входное напряжение, которое может обрабатывать ИБП, составляет 165 В и 275 В соответственно, что позволяет использовать его в сетях с нестабильным напряжением. Тип батареи, используемой в данной модели, - свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на резервные источники питания. ИБП от бренда Powerman станет отличным выбором для дома или офиса, предоставляя необходимую защиту для вашего оборудования и гарантируя его стабильную работу в условиях нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель, выполненная в форм-факторе Tower, обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность 850 В·А. Вес устройства составляет 4,9 кг, что делает его достаточно компактным и удобным в установке. Особенностью данного ИБП является использование технологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует стабильную работу подключенного оборудования даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет избежать перерывов в работе техники. Устройство оснащено двумя розетками для подключения оборудования и поддерживает модифицированную синусоиду, обеспечивая совместимость с различными типами устройств. Минимальное и максимальное входное напряжение, которое может обрабатывать ИБП, составляет 165 В и 275 В соответственно, что позволяет использовать его в сетях с нестабильным напряжением. Тип батареи, используемой в данной модели, - свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на резервные источники питания. ИБП от бренда Powerman станет отличным выбором для дома или офиса, предоставляя необходимую защиту для вашего оборудования и гарантируя его стабильную работу в условиях нестабильного электроснабжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945) - по цене 5500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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