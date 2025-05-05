ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется мощностью 550 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что делает её идеальным выбором для использования в домашних условиях или небольших офисах. Powercom предлагает 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая подключение и защиту широкого спектра устройств. Напряжение снабжается в форме модифицированной синусоиды, а технология резервного (оффлайн) режима позволяет безопасно переключаться на батарею всего за 6 мс, что предотвращает потери данных и повреждения оборудования. ИБП Powercom весит 4,5 кг и выполнен в форм-факторе Tower, что упрощает его размещение и интеграцию в любой рабочий процесс. Для дополнительной защиты данных и коммуникационного оборудования устройство оснащено защитой локальной сети и телефонной линии, что не оставляет ни единого шанса для повреждения ваших устройств из-за перенапряжений. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 800 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Благодаря высокому качеству сборки и использованию современных технологий, ИБП Powercom является отличным выбором для всех, кто ищет эффективность и надежность в одном устройстве.
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Теги товара: 1000VA
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Теги товара: 1000VA
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Комп с двумя мониторами держит нормально.
Отзывы о товаре ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Комп с двумя мониторами держит нормально.