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ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N

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ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 1
ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 2
ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 3
ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 4
ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 5
ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 6
ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 7
ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 1
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 2
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 3
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 4
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 5
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 6
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 7
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 197849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N
8 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х17
Вес, кг.
2

Описание товара ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется мощностью 550 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что делает её идеальным выбором для использования в домашних условиях или небольших офисах. Powercom предлагает 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая подключение и защиту широкого спектра устройств. Напряжение снабжается в форме модифицированной синусоиды, а технология резервного (оффлайн) режима позволяет безопасно переключаться на батарею всего за 6 мс, что предотвращает потери данных и повреждения оборудования. ИБП Powercom весит 4,5 кг и выполнен в форм-факторе Tower, что упрощает его размещение и интеграцию в любой рабочий процесс. Для дополнительной защиты данных и коммуникационного оборудования устройство оснащено защитой локальной сети и телефонной линии, что не оставляет ни единого шанса для повреждения ваших устройств из-за перенапряжений. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 800 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Благодаря высокому качеству сборки и использованию современных технологий, ИБП Powercom является отличным выбором для всех, кто ищет эффективность и надежность в одном устройстве.



Теги товара: 1000VA

Отзывы о товаре ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Бронислав

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Комп с двумя мониторами держит нормально.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется мощностью 550 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что делает её идеальным выбором для использования в домашних условиях или небольших офисах. Powercom предлагает 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая подключение и защиту широкого спектра устройств. Напряжение снабжается в форме модифицированной синусоиды, а технология резервного (оффлайн) режима позволяет безопасно переключаться на батарею всего за 6 мс, что предотвращает потери данных и повреждения оборудования. ИБП Powercom весит 4,5 кг и выполнен в форм-факторе Tower, что упрощает его размещение и интеграцию в любой рабочий процесс. Для дополнительной защиты данных и коммуникационного оборудования устройство оснащено защитой локальной сети и телефонной линии, что не оставляет ни единого шанса для повреждения ваших устройств из-за перенапряжений. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 800 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Благодаря высокому качеству сборки и использованию современных технологий, ИБП Powercom является отличным выбором для всех, кто ищет эффективность и надежность в одном устройстве.


Теги товара: 1000VA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Бронислав

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Комп с двумя мониторами держит нормально.


ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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